Тимати считает, что лейбл Black Star ждет провал

В июле Тимур Юнусов, известный как рэпер Тимати, неожиданно покинул лейбл Black Star. Музыкант стал независимым агентом с каталогом и торговыми знаками. Сейчас артист уверен, что после ухода его карьера стремительно пошла в гору. Рэпер уже записал, по его словам, лучший альбом в своей жизни и выпустил три новых клипа с участием своих коллег - Моргенштерном, Джиганом и Егором Кридом.

23 октября Тимати опубликовал в Instagram пост, который посвятил бывшему компаньону Павлу Курьянову.

«Живи воспоминаниями. Это, наверное, единственное, что тебе остается сейчас», - посетовал ему Тимати.

Он также отметил, что Курьянов скоро поймет, что Тимати делал все для того, чтобы лейбл жил. Он также заявил, что его бывшему компаньону придется признать, что Тимати после ухода заметно преуспел в музыкальном творчестве. Музыкант уверен, что лейбл на шаг от провала.

Интернет-пользователи предположили, что этот пост можно расценивать как ответ на интервью Курьянова, в котором тот высказался о творческой деятельности бывшего бизнес-партнера. Он заявил, что разочарован новыми треками Тимати. Курьянов также рассказал, что предлагал Тимати снять совместный клип с Моргенштерном, но тогда рэпер высказался по этому поводу скептически.

Сооснователя Black Star задела строчка Тимати в треке «El problema», где рэпер заявляет, что стал делать более качественные треки после ухода из лейбла. Курьянов также заявил, что сделал для Тимати очень много.

Напомним, что Тимати основал лейбл в 2006 году вместе с Павлом Курьяновым и Вальтером Чассемом. Уходя из лейбла, рэпер заявил, что ему хочется творчества, а Black Star сосредоточен на бюрократии.