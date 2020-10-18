Прилучный заменил Муцениеце на актрису Панфилову

Сегодня, 08:48

Ольга Громова

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Прилучный заменил Муцениеце на актрису Панфилову

Актерский состав телесериала «В клетке» изменился. Место бывшей супруги Павла Прилучного займет актриса Вера Панфилова, хотя ранее роль пророчили Миросоаве Карпович.

После скандального развода Павел Прилучный и Агата Муцениеце, у которых имеется двое общих детей, решили больше не пересекаться в проектах. Из-за этого был объявлен кастинг на роль Муцениеце.

Назначение Веры Панфиловой удивило фанатов. Все были уверены, что место Агаты в сериале достанется Мирославе Карпович, звезде сериала «Папины дочки». Прилучный с ней не только встречался, но и начал вместе жить.

В своем Instagram Павел проанонсировал второй сезон проекта. Публикацию он дополнил фотографией, на которой запечатлено, как он прижимается к щеке своей новой партнерши - Веры Панфиловой.

«С наипрекраснейшей Верой», - подписал он снимок.

Поговаривают, что с актрисой его связывают не только приятельские отношения. Так, popcake.tv сообщает, что звезда «Мажора» уже собрал вещи и съехал от Мирославы Карпович.

Актриса это косвенно подтвердила. Карпович в своем микроблоге опубликовала притчу.

«Мама говорила, что человеку надо лишь самое необходимое. Остальное — это показуха. Ты всегда будешь собой, только разным. Я, может быть, не очень умный, но я знаю, что такое любовь. Дерьмо случается», - написала она.

Эта притча демонстрирует ее внутреннее состояние после расставания с Прилучным.

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