СМИ рассказали о VIP-камере Ефремова

Telegram-канал Life Shot рассказал об условиях VIP-камеры, в которой отбывает срок 56-летний российский актер Михаил Ефремов за совершение ДТП со смертельным исходом. На данный момент артист пребывает в СИЗО «Водник» в Москве.

Так, источник сообщает о том, что Ефремову с самых первых дней ареста был предоставлен отдельный санузел, стол и холодильник. Ежедневно актер заказывает себе еду из ресторанов, так как тюремная пища его не устроила.

Также сообщают, что Михаил много читает и спит. Любит гулять, однако на свежий воздух его выводят всего на 2 часа в день. В ближайшее время актера перенаправят в колонию общего режима.

Напомним, что 8 сентября Михаила Ефремова приговорили к 8 годам колонии. Адвокаты актера на этом не остановились и в ходе рассмотрения судом апелляционных жалоб срок снизили на 6 месяцев. Такое смягчение связано с тем, что Михаил выплатил родственникам погибшего в ДТП мужчины по 1 миллиону рублей.

Защита артиста заявляет, что пока довольна исходом дела, однако и далее будет продолжать попытки обжалования решения суда.

Трагическое ДТП произошло 8 июня 2020 года. Михаил Ефремов проезжал по центральной улице Москвы в нетрезвом виде. В какой-то момент актер выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с машиной. Ничего не нарушивший водитель Сергей Захаров скончался от полученных травм.