Бабкина показала себя без макияжа рядом с молодым мужем

Сегодня, 09:26

Александр Зуев

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Бабкина показала себя без макияжа рядом с молодым мужем

70-летняя певица Надежда Бабкина показала, как выглядит счастье. Она опубликовала в Instagram фото, на котором ее 40-летний гражданский муж Евгений Гор разрезает торт собственного приготовления. На снимке запечатлена и сама Надежда Георгиевна. 

Семейное фото певица сопроводила подписью:  «Настоящее счастье вернуться домой после долгого рабочего дня. Здесь тебя ждут». 

Примечательно, что на фотографии Бабкина показала себя без макияжа. Однако подписчики сочли, что певица все равно выглядит  великолепно, и, вероятно,  что  она  очень тронута таким отношением к себе со стороны возлюбленного.  

А супруг Надежды помолодел и похудел, написали пользователи. 

«Очень жизнерадостное фото», «И как приятно видеть вас свеженькой без макияжа, очень легко и натурально», «Оставайтесь такой же жизнерадостной, энергичной и красивой!» - прокомментировали поклонники.

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Настоящее счастье вернуться домои? после долгого рабочего дня. Здесь тебя ждут. Здесь в воздухе витает запах свежеиспеченного торта, приготовленного руками любимого человека. Здесь за столом собирается вся семья – дети, внуки… Дом – это место, где я набираюсь сил и энергии, это то место, куда я рвусь всеи? душои?. ? #надеждабабкина #русскаяпесня #модныи?приговор #моднаянародная

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Как известно, в этом году Надежда Георгиевна перенесла серьезное заболевание - коронавирус.  Ей удалось  выздороветь и встать на ноги. И сейчас она чувствует себя, как и раньше,  отлично.  Бабкина может похвастаться прекрасной физической формой и крепким здоровьем. 

Напомним: Евгений Гор и Надежда Бабкина живут в гражданском браке уже 17 лет. Возлюбленный иногда ночует у нее, а иногда у себя дома. Певица порой ревнует мужа к молоденьким девушкам. Впрочем, Бабкина считает, что чувствует себя моложе своего возлюбленного. У Бабкиной есть сын Данила и трое внуков — Марфа, Вера и Георгий.

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