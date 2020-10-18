Бабкина показала себя без макияжа рядом с молодым мужем

70-летняя певица Надежда Бабкина показала, как выглядит счастье. Она опубликовала в Instagram фото, на котором ее 40-летний гражданский муж Евгений Гор разрезает торт собственного приготовления. На снимке запечатлена и сама Надежда Георгиевна.
Примечательно, что на фотографии Бабкина показала себя без макияжа. Однако подписчики сочли, что певица все равно выглядит великолепно, и, вероятно, что она очень тронута таким отношением к себе со стороны возлюбленного.
А супруг Надежды помолодел и похудел, написали пользователи.
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Настоящее счастье вернуться домои? после долгого рабочего дня. Здесь тебя ждут. Здесь в воздухе витает запах свежеиспеченного торта, приготовленного руками любимого человека. Здесь за столом собирается вся семья – дети, внуки… Дом – это место, где я набираюсь сил и энергии, это то место, куда я рвусь всеи? душои?. ? #надеждабабкина #русскаяпесня #модныи?приговор #моднаянародная
Как известно, в этом году Надежда Георгиевна перенесла серьезное заболевание - коронавирус. Ей удалось выздороветь и встать на ноги. И сейчас она чувствует себя, как и раньше, отлично. Бабкина может похвастаться прекрасной физической формой и крепким здоровьем.
Напомним: Евгений Гор и Надежда Бабкина живут в гражданском браке уже 17 лет. Возлюбленный иногда ночует у нее, а иногда у себя дома. Певица порой ревнует мужа к молоденьким девушкам. Впрочем, Бабкина считает, что чувствует себя моложе своего возлюбленного. У Бабкиной есть сын Данила и трое внуков — Марфа, Вера и Георгий.
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