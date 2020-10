Бабкина показала себя без макияжа рядом с молодым мужем

View this post on Instagram

Настоящее счастье вернуться домои? после долгого рабочего дня. Здесь тебя ждут. Здесь в воздухе витает запах свежеиспеченного торта, приготовленного руками любимого человека. Здесь за столом собирается вся семья – дети, внуки… Дом – это место, где я набираюсь сил и энергии, это то место, куда я рвусь всеи? душои?. ? #надеждабабкина #русскаяпесня #модныи?приговор #моднаянародная