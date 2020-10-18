Стюардесса из России снялась голой на подоконнике и смутила подписчиков

Сегодня, 07:58

0

Image 16+
Стюардесса из России снялась голой на подоконнике и смутила подписчиков

Стюардесса из России по имени Алена выложила на своей странице @alenastewardess в Instagram впечатляющее фото. В первую очередь оно порадует мужскую часть населения. 

Снимок получился очень будоражащим. Девушка с идеальной фигурой голышом сидит на подоконнике прикрывая при этом свою грудь рукой. Нога стюардессы расположена так, что все «неприличные» места получаются спрятанными. На голове у россиянки надета соломенная шляпа с широкими полями.

Также Алена сообщила своим подписчикам, что это фото было сделано на четвертом месяце беременности, а эта фотосессия стала самой откровенной для девушки.

«Здесь уже явно видны женственные округлости. Это полная эстетика для меня. Вообще люблю этот период и наслаждаюсь каждым мгновеньем. Отношусь к своему телу с любовью к каждой его перемене. Это прекрасно», - поделилась Алена.

Такая обворожительная фотография восхитила подписчиков российской бортпроводницы. Многие отметили, что снимок вовсе не пошлый, а скорее нежный и эстетичный.

«Это шедевр!», «Ты прекрасна», «Какая красивая фигура», «Очень раскрепощенная девушка», - поделились своими эмоциями поклонники девушки.

Кто-то даже поинтересовался о том, как отреагировал ее супруг на демонстрацию такого фото, на что Алена ответила, что они вместе с ним выбирали снимок, какой лучше выложить.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Анастасия Заворотнюк вышла на связь с Малаховым

18-10-2020, 08:49

Светлана Ходченкова призналась, что ей нравится сниматься в постельных сценах

17-10-2020, 16:16

Цискаридзе считает, что дочь Успенской необходимо лечить

17-10-2020, 15:33

Гарик Мартиросян опроверг слухи об измене Павла Воли

17-10-2020, 12:51

Ольга Бузова попала в Книгу рекордов России

17-10-2020, 10:45

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков рассказал правду о домогательствах продюсера

16-10-2020, 15:12

44-летняя Дана Борисова заявила, что не хочет выходить замуж

16-10-2020, 12:28

Павел Воля вечер провел в компании несовершеннолетней эскортницы

16-10-2020, 07:44

42-летняя Оксана Федорова подверглась критике из-за отсутствия морщин

15-10-2020, 16:49

Максим Фадеев рассказал о старом конфликте с Игорем Крутым

15-10-2020, 08:50

Внучку Владимира Конкина попытались похитить с похорон ее матери

14-10-2020, 12:50

Ксения Собчак опровергла информацию о заражении коронавирусом

14-10-2020, 07:53

Лопырева спровоцировала слухи о разводе с Булатовым

13-10-2020, 14:33

Младший сын Валерии опубликовал снимок жены с округлившимся животом

13-10-2020, 13:45

Дмитрий Нагиев задумался об эмиграции

13-10-2020, 13:06

Супруга главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина стала певицей

13-10-2020, 12:32

На кастинг шоу «Холостяк» с Тимати подано рекордное количество заявок

13-10-2020, 08:39

Внучка Людмилы Гурченко два года судится с отцом из-за квартиры покойной актрисы

12-10-2020, 21:05

Андрей Ургант посетовал на нехватку денег

12-10-2020, 19:11

Возраст Пелин Карахан из «Великолепного века» удивил поклонников

12-10-2020, 18:48

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров