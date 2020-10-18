Стюардесса из России снялась голой на подоконнике и смутила подписчиков

Стюардесса из России по имени Алена выложила на своей странице @alenastewardess в Instagram впечатляющее фото. В первую очередь оно порадует мужскую часть населения.

Снимок получился очень будоражащим. Девушка с идеальной фигурой голышом сидит на подоконнике прикрывая при этом свою грудь рукой. Нога стюардессы расположена так, что все «неприличные» места получаются спрятанными. На голове у россиянки надета соломенная шляпа с широкими полями.

Также Алена сообщила своим подписчикам, что это фото было сделано на четвертом месяце беременности, а эта фотосессия стала самой откровенной для девушки.

«Здесь уже явно видны женственные округлости. Это полная эстетика для меня. Вообще люблю этот период и наслаждаюсь каждым мгновеньем. Отношусь к своему телу с любовью к каждой его перемене. Это прекрасно», - поделилась Алена.

Такая обворожительная фотография восхитила подписчиков российской бортпроводницы. Многие отметили, что снимок вовсе не пошлый, а скорее нежный и эстетичный.

«Это шедевр!», «Ты прекрасна», «Какая красивая фигура», «Очень раскрепощенная девушка», - поделились своими эмоциями поклонники девушки.

Кто-то даже поинтересовался о том, как отреагировал ее супруг на демонстрацию такого фото, на что Алена ответила, что они вместе с ним выбирали снимок, какой лучше выложить.