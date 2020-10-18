Жена Эммануила Виторгана показала фото маленькой дочери с глазами разного цвета

58-летняя Ирина Млодик, супруга известного советского актера, 80-летнего Эммануила Виторгана, на своей странице в Instagram опубликовала фото своей младшей дочери Клары, которой в августе только исполнился годик. Аудитория женщины сразу обратила внимание на особенность малютки.

Так, поклонники звездной семьи сразу обратили внимание на то, что у девочки глаза разного цвета. Сама Ирина тоже заметила такую особенность, в связи с чем решила спросить у подписчиков, что значит разный цвет глаз. Оказалось, что такая гетерохромия наблюдается и у старшей дочери Млодик, 2-летней Этель.

«Это Клара, наша младшенькая. Очень сообразительная. А еще у нее глаза разного цвета, как и у нашей Этель. Может кто-то знает, что это значит?», - подписала фото с малюткой Ирина.

Подписчики сразу отреагировали на обращение женщины и поспешили ее успокоить.

«Девочка прелестная. Ирочка, а у нее глаза разного цвета или просто на фото так вышло?», «Не волнуйтесь. У моей дочери было такое, но потом глаза стали одинаковыми», «Не переживайте за глазки, Ирина. У моей племянницы такая же особенность», «Разноцветные глаза указывают на гениальность ребенка», - поддержала Ирину ее аудитория.