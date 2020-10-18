Жена Эммануила Виторгана показала фото маленькой дочери с глазами разного цвета

58-летняя Ирина Млодик, супруга известного советского актера, 80-летнего Эммануила Виторгана, на своей странице в Instagram опубликовала фото своей младшей дочери Клары, которой в августе только исполнился годик. Аудитория женщины сразу обратила внимание на особенность малютки.
Так, поклонники звездной семьи сразу обратили внимание на то, что у девочки глаза разного цвета. Сама Ирина тоже заметила такую особенность, в связи с чем решила спросить у подписчиков, что значит разный цвет глаз. Оказалось, что такая гетерохромия наблюдается и у старшей дочери Млодик, 2-летней Этель.
Подписчики сразу отреагировали на обращение женщины и поспешили ее успокоить.
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