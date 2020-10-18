Похоронивший дочь актер Конкин разрыдался в эфире шоу «Пусть говорят»

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Похоронивший дочь актер Конкин разрыдался в эфире шоу «Пусть говорят»

Известный советский актер, 69-летний Владимир Конкин посетил шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Напомним, что артист переживает страшную трагедию, произошедшую недавно в его жизни. Погибла его дочь София. В эфире передачи у Владимира началась истерика. Об этом сообщает «StarHit».

Примечательно, что темой передачи стала личная жизнь Конкина, а вовсе не кончина его дочери. Вокруг его отношений развелось немало слухов. Родственники актера сообщили, что Владимир завел себе любовницу на глазах у своей супруги Аллы. Более того, ей оказалась концертный директор Конкина Елена Переслени. Однако сама девушка отрицает эти слухи.


Сын Владимира Ярослав находится в плохих отношениях с Переслени. Он утверждает, что она постоянно вмешивается в личные дела их семьи.

«Мое состояние сейчас не совсем адекватное. Мне тяжело слушать бред от тех людей, которые угробили мою мать. До сих пор помню, как на Дне рождения отца Переслени со своим мужем разыграли сценку, в ходе которой маму выставили дурой», - высказался Ярослав.

Все это время, пока ведущий общался с сыном актера, сам Владимир находился за кулисами и все слышал. Эти слова очень подействовали на эмоциональное состояние Конкина, после чего у него началась истерика. Артист даже не смог набраться смелости и выйти на сцену, чтобы поговорить со своим сыном. Жена Ярослава ранее сказала, что между Владимиром и его сыном отношения очень натянутые. Парень обижен на отца. Также она отметила, что покойная София тоже имела обиды на Конкина.

«Он очень серьезно обижен на отца, и я его понимаю. Он часто говорил о том, как бы ему хотелось, чтобы отец сам ему звонил и интересовался его делами. У Софии тоже могли быть такие обиды. Девушка была одинокой и все об этом знали», - сообщила жена Ярослава.

Напомним, что супруга Конкина скончалась в 2010 году от рака.

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