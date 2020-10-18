Меньщиков сделал ДНК-тест на родство с дочерью

Степан Меньщиков и Ангелина Монах сообщили о том, что покидают телешоу «Дом-2». Они не хотят, чтобы их дочь росла под прицелом телекамер.

И тут недавно между Степаном и Ангелиной произошел конфликт. Степан засомневался в том, что он является отцом полуторагодовалой девочки. Меньщиков требует, чтобы Ангелина сдала ДНК-тест.

Шоумен также принудил избранницу пройти проверку на детекторе лжи. Подозрения Степана оскорбили Ангелину, поэтому она отказалась делать ДНК-тест. Многие зрителей реалити-шоу также были возмущены странным поведением Меньщикова. Но тот пояснил, что не верит в то, что Ангелина смогла забеременеть в первый же день их встречи. По словам Степана, у Ангелины был другой мужчина, с которым она рассталась в этот же день. Да к тому же она родила раньше намеченного срока, заявил Менщиков и добавил, что Ангелина сама затащила его в постель. Эти высказывания чуть не убили Ангелину. Она восприняла слова мужа, как предательство и потребовала от него деньги за свои моральные переживания, если она докажет, что дочь от него.

Ангелина хотела, чтобы Степан выплатил ей миллион рублей за недоверие. В ходе телепередачи «На самом деле» Меньщиков прошел детектор лжи. Полиграф показал, что шоумен не раз изменял возлюбленной. В студии появился бывший мужчина Ангелины, который также потребовал у нее сделать ДНК-экспертизу, пишет paparazzi.ru .

Против Ангелины стала свидетельствовать ее старшая дочь, которая заявила, что мама вводит всех в заблуждение, ведь тест на беременность был сделан еще до знакомства с Меньщиковым. Но в итоге ДНК-тест показал, что Меньщиков на 99,9% является отцом полуторагодовалой девочки. После этого Степан встал на колени перед Ангелиной и попросил у нее прощения.