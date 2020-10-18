Кристина Орбакайте рассталась с мужем и вернулась в РФ

Известная российская певица, дочь примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой 49-летняя Кристина Орбакайте оставила своего супруга Михаила Земцова и дочь Клавдию в США, а сама полетела в Москву. Известно, что во время пандемии артистка с семьей проживала именно в Штатах.

Возвращение Кристины на родину связано далеко не с семейными проблемами. Дело в том, что звезда получила главную роль в спектакле театра «Современник» «Двое на качелях».

Как известно, играть в этой пьесе Орбакайте начала еще в 2017 году. Тогда ее пригласила режиссер Галина Волчек, объяснив при этом, что звезду берут на неопределенное время из-за временного ухода актрисы Чулпан Хаматовой, которой принадлежала данная роль.

Осенью нынешнего года стало известно, что Чулпан снова возвращается в спектакль. Об этом рассказала в одном из интервью сама Кристина. При этом певица отметила, что за время карантина художественный руководитель театра Виктор Рыжаков не звонил ей ни разу. Тогда как Кристина очень хотела играть на сцене, и даже заявляла, что готова прилетать на репетиции из Америки.

О том, что подготовка к постановке идет полным ходом и певица к этому непосредственно причастна, Кристина сообщила на своей странице в Instagram.

«Пришло время вспоминать наш замечательный спектакль», - подписала свою публикацию Орбакайте.