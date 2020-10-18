Решетова рассказала о продаже квартиры после расставания с Тимати

Бывшая гражданская жена рэпера Тимура Юнусова, более известного под творческим псевдонимом Тимати, продает элитную квартиру в Москве. Анастасия Решетова считает, что для нее и для сына Ратмира так будет удобнее.

Своими планами касательно недвижимости модель поделилась в своем Instagram. Решетова также рассказала, что собирается купить новое жилье площадью в 100 квадратных метров. На квартиру хватит ее собственных денег, заработанных в 2019 году.

Решетова призналась, что обзавестись своей собственной недвижимостью было для нее «целью 2020 года после родов».

Решетова зарабатывает на жизнь не только модельным бизнесом. У Анастасии есть клиника косметологии «Анатомия», бренд одежды INHAYP и салон красоты INHAYP Beauty.

Решетова не в состоянии отбить свои вложения в недвижимость, поэтому она решила выставить на продажу элитную квартиру. Она, к слову, принадлежит не ей, а годовалому Ратмиру.

После того, как девушка рассталась со своим возлюбленным, он съехал, а она и маленький сын продолжили проживать в трехэтажном пентхаусе на Шабаловке.

Тимати переехал в элитный комплекс в районе Раменки. Как пишут СМИ, минимальная стоимость жилья там составляет 45 миллионов рублей.

Напомним: Тимати и Решетова после расставания не враждуют, а продолжают оставаться в хороших отношениях - ради Ратмира.

Поговаривают, что они вовсе и не расставались, а специально запустили эти слухи. Это своего рода рекламный ход перед стартом нового сезона шоу «Холостяк». Как уже сообщалось, его героем должен стать рэпер.