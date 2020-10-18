Стало известно, какая часть блокбастера «Форсаж» станет последней. Создатели картины об ограблениях и семейных ценностях намерены остановиться только после того, как снимут одиннадцатый эпизод, сообщает на своих страницах журнал Variety.

Десятый «Форсаж» уже отснят и скоро будет готов к выходу. Премьера была намечена на этот год, но из-за пандемии коронавируса сроки сдвинули. «Форсаж-10» на широкие экраны выйдет теперь только в 2021 году.

Франшиза после него пополнится еще одним фильмом. Снимать одиннадцатую часть будет режиссер Джастин Лин. Он выступил режиссером третьей, четвертой, пятой, шестой и девятой частей этого боевика.

Примечательно, что после окончания основной ветки у персонажей жизнь не завершится и их можно будет встретить и в других проектах студии либо даже отдельных шоу или картинах. К примеру, «Форсаж: Хобс и Шоу.

Студия Universal над этим уже работает.

Напомним, главную роль в «Форсаже» играет Вин Дизель.