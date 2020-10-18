Татьяна Арнтгольц поразилась русскому «пофигизму» в ношении масок

Российская актриса 38-летняя Татьяна Арнтгольц высказала свое возмущение на странице в Instagram. Свою яростную оду артистка посвятила соотечественникам, которые не носят маски и перчатки в период пандемии, пишет Shraibikus News.

Сегодня в России очень серьезная ситуация с коронавирусом. Правительство страны вводит все новые и новые ограничения, чтобы победить пандемию. Каждый день Роспотребнадзор предупреждает граждан страны об обязательном соблюдении ограничительных мер. Каждый день россиян просят носить маски, перчатки и использовать санитайзеры.

Однако граждане России не спешат следовать никаким правилам. Такое отношение к ситуации прокомментировала актриса Татьяна Арнтгольц на своей странице в Instagram.

«Меня поражает количество людей, которые несмотря на просьбы со всех сторон об использовании масок и перчаток в общественных местах, не соблюдают этого... Что это? Русский пофигизм, личная философия..или?» - высказала свое негодование артистка.

В ответ на это высказывание Татьяна получила комментарии подписчиков, которые считают, что соблюдение этих мер попросту бесполезно.

«А меня поражают люди, которые верят в то, что маски защитят от коронавируса», «Эта маска может спасти как трусы от поноса», - оставили едкие комментарии поклонники актрисы.

Какая-то часть поделилась историями из жизни, когда человек носил маску, но заболел вирусом все равно.