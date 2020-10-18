Дочь Успенской обвинила мать в насилии после выхода из психбольницы

Скандально известная дочь знаменитой певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина сделала шокирующее заявление после прохождения курса психического лечения. Сразу после выписки из американской психлечебницы 30-летняя Татьяна сообщила журналистам, что в ее нервозной нестабильности виновата мать, информирует «Комсомольская Правда».
Страшное обвинение своей 66-летней матери Плаксина высказала в ходе своего первого публичного интервью после прохождения 7-дневной реабилитации в одной из клиник США. По словам девушки, именно мать виновата в нервных срывах своей дочери, так как уже несколько раз насильно принуждала Татьяну проходить курсы психологической помощи в Лос-Анджелесе.
Она добавила, что мать хочется избавиться от нее, чтобы обделить девушку законным имуществом, которое должно достаться Татьяне вследствие развода Любови Успенской и Александра Плаксина.
При этом девушка не отрицает, что иногда принимает определенные психоделические вещества.
Она добавила, что находясь на реабилитации, многое поняла для себя.
Дочь Любови Успенской заявила, что считает мать тираном и садистом.
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