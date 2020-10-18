Дочь Успенской обвинила мать в насилии после выхода из психбольницы

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Дочь Успенской обвинила мать в насилии после выхода из психбольницы
Татьяна Плаксина и Любовь Успенская

Скандально известная дочь знаменитой певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина сделала шокирующее заявление после прохождения курса психического лечения. Сразу после выписки из американской психлечебницы 30-летняя Татьяна сообщила журналистам, что в ее нервозной нестабильности виновата мать, информирует «Комсомольская Правда».

Страшное обвинение своей 66-летней матери Плаксина высказала в ходе своего первого публичного интервью после прохождения 7-дневной реабилитации в одной из клиник США. По словам девушки, именно мать виновата в нервных срывах своей дочери, так как уже несколько раз насильно принуждала Татьяну проходить курсы психологической помощи в Лос-Анджелесе.

«Моя мать и отец настроены против меня. В этот раз отец поместил меня в психушку, применив насилие. Я абсолютно здорова — такой вердикт вынесли и врачи, понаблюдав меня неделю», - заявила Плаксина.

Она добавила, что мать хочется избавиться от нее, чтобы обделить девушку законным имуществом, которое должно достаться Татьяне вследствие развода Любови Успенской и Александра Плаксина.

«Моя мать просто хотела прихлопнуть меня. Они с отцом рассчитывали меня долго держать в клинике чтобы втихую продать квартиру. Хотя мой врач все это время говорил моим родителям, что я нормальная», - сказала Плаксина.

При этом девушка не отрицает, что иногда принимает определенные психоделические вещества.

«С такой семьей без приема этих препаратов не обойтись. Но наркотики я не принимаю, нет», - заявила Татьяна Плаксина в беседе с журналистами.

Она добавила, что находясь на реабилитации, многое поняла для себя.

«На меня как озарение нашло. Я наблюдала за преступниками и бомжами, находящимися в этой же клинике, и поняла, что это моя мать меня прокляла. До моего отъезда в Америку она желала мне сдохнуть под забором. Ее проклятие сбывается. Мне надо бороться изо всех сил», - эмоционально сообщила Татьяна.

Дочь Любови Успенской заявила, что считает мать тираном и садистом.

«Я считаю, что она должна нести моральное и физическое наказание за то, что так искалечила меня. Она просто маньяк, который преследует меня все 30 лет моей жизни», - сказала Плаксина.
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