Певец Сергей Лазарев показал обручальное кольцо на пальце

Главный холостяк страны шокировал фанатов обручальным кольцом на безымянном пальце. 37-летний певец, телеведущий и актер Сергей Лазарев показал своим подписчикам в Инстаграм короткое видео, на котором «засветил» обручальное кольцо.

Лаконичное видео, на котором Лазарев помахивает рукой и таинственно улыбается, мелькнуло у популярного певца в сторис. Фанаты сразу же поняли подтекст видеоролика — ведь крупным планом Сергей показал кольцо из белого золота, надетое на безымянный палец правой руки.

[media=https://www.instagram.com/lazarevsergey/]

Сергей Лазарев отличается особой скрытностью во всем, что касается его семьи и особенно личной жизни. Певец не скрывает, что у него есть сын и дочь, однако очень редко публикует совместные фото со своими детьми. Кто же является матерью наследников Лазарева – до сих пор остается загадкой как для СМИ, так и самых преданных поклонников звезды.

Многие подписчики экс-участника группы «Smash» принялись поздравлять Сергея с избавлением от статуса холостяка, однако некоторые поклонники Лазарева так и остались скептиками. Дело в том, что недавно Лазарев решил записать клип на свой новый хит «Я не могу молчать», который, по словам самого певца, стал гимном многих свадеб этого сезона.

«Мне присылали свадебные танцы, флешмобы под эту песню, и я, конечно же, не мог обойти вниманием этот факт. И снял клип со свадебной тематикой!» — написал музыкант на инстаграм-странице.

Известно, что съемки проходили в Турции, и некоторые подписчики певца предположили, что обручальное кольцо из сторис Лазарева — не что иное, как атрибут со съемок клипа.

Поклонникам Сергея Лазарева не терпится узнать, правда ли их любимец оформил официальные отношения с таинственной возлюбленной или это какой-то хитрый пиар-ход. Никаких комментариев на многочисленные вопросы фолловеров Сергей пока не дает, предпочитая не изменять своей «политике скрытности».