Певец Сергей Лазарев показал обручальное кольцо на пальце

Главный холостяк страны шокировал фанатов обручальным кольцом на безымянном пальце. 37-летний певец, телеведущий и актер Сергей Лазарев показал своим подписчикам в Инстаграм короткое видео, на котором «засветил» обручальное кольцо.
Лаконичное видео, на котором Лазарев помахивает рукой и таинственно улыбается, мелькнуло у популярного певца в сторис. Фанаты сразу же поняли подтекст видеоролика — ведь крупным планом Сергей показал кольцо из белого золота, надетое на безымянный палец правой руки.[media=https://www.instagram.com/lazarevsergey/]
Сергей Лазарев отличается особой скрытностью во всем, что касается его семьи и особенно личной жизни. Певец не скрывает, что у него есть сын и дочь, однако очень редко публикует совместные фото со своими детьми. Кто же является матерью наследников Лазарева – до сих пор остается загадкой как для СМИ, так и самых преданных поклонников звезды.
Многие подписчики экс-участника группы «Smash» принялись поздравлять Сергея с избавлением от статуса холостяка, однако некоторые поклонники Лазарева так и остались скептиками. Дело в том, что недавно Лазарев решил записать клип на свой новый хит «Я не могу молчать», который, по словам самого певца, стал гимном многих свадеб этого сезона.
Известно, что съемки проходили в Турции, и некоторые подписчики певца предположили, что обручальное кольцо из сторис Лазарева — не что иное, как атрибут со съемок клипа.
Поклонникам Сергея Лазарева не терпится узнать, правда ли их любимец оформил официальные отношения с таинственной возлюбленной или это какой-то хитрый пиар-ход. Никаких комментариев на многочисленные вопросы фолловеров Сергей пока не дает, предпочитая не изменять своей «политике скрытности».
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