Анастасия Заворотнюк вышла на связь с Малаховым

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Ольга Громова

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Анастасия Заворотнюк вышла на связь с Малаховым

Андрей Малахов порадовал поклонников главной «киноняни» страны - Анастасия Заворотнюк вышла с ним на связь.

Почти два года актриса ведет борьбу с раком головного мозга. Врачи диагностировали у звезды «Моей прекрасной няни» глиобластому. Больше года Анастасия не появлялась на публике, вся информация о ней была неофициальная и основывалась, в основном, на догадках и рассказах очевидцев.

Поговаривали, что химиотерапия на нее оказала сильнейшее влияние и от былой красоты почти ничего не осталось - Анастасия якобы располнела и лишилась своих шикарных волос.

И вот Андрей Малахов прямо с экрана телевизора огласил радостную весть. В ходе своей программы, которая была посвящена 44-летию Николая Баскова, он предупредил артиста о сюрпризе. От его давней подруги.

Не секрет, что Николай Басков и Анастасия Заворотнюк дружны много лет. 

"Сегодня Настя хотела сделать тебе сюрприз и даже позвонить в эту студию. Знаю, что вы общаетесь и дружите...", - начал Малахов.

Николай Басков был тронут до глубины души. Он признался, что для него было большим ударом известие об онкологии у актрисы. Когда Николай узнал о том, что у нее рак, записал несколько видео для того, чтобы поддержать подругу.

"Красивая, яркая, всегда зажигательная несмотря ни на что", - так охарактеризовал Басков Анастасию Заворотнюк.

Он добавил, что в борьбе с тяжелым заболеванием главное верить в успех и никогда не опускать руки - чудеса в жизни встречаются.

Анастасию Заворотнюк, как стало известно в августе, лечат специальной вакциной, которая была создана учеными из Петербурга. Отметим, что этот препарат пока что еще экспериментальный, изготовлен на основе иммунных клеток.

Они обучают иммунную систему атаковать раковые клетки, пишет «КП».

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