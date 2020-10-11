Светлана Ходченкова призналась, что ей нравится сниматься в постельных сценах

Светлана Ходченкова, которую называют секс-символом российского кинематографа, не отказывается сниматься в откровенных сценах. А 37-летней актрисе нередко приходилось играть в кино страсть. Кроме того, эффектная блондинка согласилась сняться в клипе группы «Ленинград» на песню «Экстаз». Там актрисе пришлось наполовину обнажиться и поучаствовать в постельной сцене с Антоном Филипенко. Как-то Сергей Шнуров признался, что актриса играла за минимальный гонорар.

Сама Светлана довольно спокойно относится к подобным ролям. По ее мнению, если этого требует сценарий, то ради яркой роли отказываться не стоит. Порой Ходченкова прибегает к помощи дублеров, хотя сама обожает участвовать в постельных сценах. Более того, от пикантных эпизодов актриса получает удовольствие с профессиональной точки зрения. Светлана расценивает такую возможность как приятное времяпровождение. Об этом звезда российского кино рассказала в интервью YouTube-каналу «Георгий за кадром». Если зритель видит сексуальность, то актеры в постели во время съемок этих сцен просто смеются, сказала актриса. Светлана призналась, что ей нравятся партнеры с хорошим чувством юмора.

Наряду с этим Ходченкова рассказала, что ей часто говорят: «Я видел, как ты на него смотрела». На это она отвечает: «Значит, я хорошая актриса».

Стоит сказать, что многие коллеги Ходченковой категорически не хотят раздеваться на камеру. Так, актер Сергей Романович отверг подобное предложение из-за своих религиозных убеждений.

В числе экранных любовников Ходченковой значится голливудский красавец Том Харди, с которым актриса целовалась в триллере «Шпион, выйди вон!».

Надо сказать, что некоторые считают Ходченкову настоящей стервой. Но по словам актрисы, так говорят те, кто ее совершенно не знают.