Цискаридзе считает, что дочь Успенской необходимо лечить

Сегодня, 15:33

Александр Зуев

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Цискаридзе считает, что дочь Успенской необходимо лечить

Как известно, дочь известной певицы Любови Успенской, Татьяна Плаксина, некоторое время назад уехала в США, к своему отцу, после того, как рассказала на телевидении о своих взаимоотношениях с матерью. Девушка представила свою звездную мать домашним тираном. Татьяна на всю страну заявила о жестоком обращении со стороны своей родительницы. Она также сказала, что мать ее запирала и душила. Дочь звезды осталась недовольна тем, как мать заботиться о ней после серьезной травмы. 

Надо сказать, что дочь королевы русского шансона не раз уличали в неадекватном поведении. Находясь за океаном, Татьяна продолжает смущать своим поведением окружающих. Танцор Николай Цискаридзе, который дружит с Любовью Успенской, считает, что к словам Татьяны Плаксиной не стоит прислушиваться. 

Танцор пояснил свое высказывание тем,  что дети знаменитостей не заслуживают его уважения. Он упомянул, что сам он не династический ребенок. Танцор заявил, что только мнение выдающихся людей он уважает, потому что знает, как строится карьера. Николай также сказал, что за его успехом стоят труд и упорство, а не знаменитые родители, пишет sobesednik.ru.

Артист балета также сделал вывод: девушку «надо лечить»

«Сколько сумасшедших по улицам ходит? Разве к ним нужно прислушиваться?» — заявил танцор.
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