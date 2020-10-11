Гарик Мартиросян опроверг слухи об измене Павла Воли

Резидент Comedy Club, юморист, 46-летний Гарик Мартиросян опроверг слухи о том, что его коллега Павел Воля изменяет своей жене Ляйсан Утяшевой.

Юморист считает, что СМИ целенаправленно пытаются раздуть скандал вокруг этой истории.

«Я с Пашей в близких отношениях, поэтому если бы что-то подобное произошло, он бы мне сразу сообщил. У них с Ляйсан все хорошо. А слухи в газетах — это чистый вымысел», - сообщил Мартиросян.

Также Гарик усомнился в подлинности фотографий, на которых Павел запечатлен с неизвестными особами. По словам юмориста, это фотошоп.

Напомним, что ранее на странице в Instagram 16-летней эскортницы были опубликованы снимки, на которых девушка проводит время с Павлом Волей. Данный инцидент опорочил репутацию юмориста как честного семьянина и верного супруга.

На фото Павел сидит в нетрезвом состоянии. Фото подписано текстом: «Так все закончилось».