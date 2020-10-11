Ольга Бузова попала в Книгу рекордов России

Сегодня, 10:45

Ольга Громова

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Ольга Бузова попала в Книгу рекордов России

Певица, телеведущая и бизнесвумэн Ольга Бузова похвастала в своем Instagram, что попала в Книгу рекордов России.

В качестве доказательства этого поп-дива приложила фото, на котором запечатлена с двумя сертификатами.

Как она пояснила, первый рекорд - за самое большое количество подписчиков на территории Российской Федерации и Содружества независимых государств.

«Это теперь официально подтверждено изданием, - пояснила она. - А второй — как самая влиятельная девушка, имеющая самое большое количество подписчиков в Instagram», - добавила звезда.

Ольга Бузова в этой связи отвесила благодарность своим подписчикам, за то, что они всегда ее поддерживают, даже в нелегкие времена, и назвала своей «самой большой семьей».

«Я вас всех, все 22 миллиона человек, люблю», - заверила Ольга Бузова.

Сертификаты российской звезде вручали создатель и главред Книги рекордов России Станислав Коненко и рекордсмен Guinness World Records, эксперт Книги рекордов России Андрей Лобков.

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