Ольга Бузова попала в Книгу рекордов России

Певица, телеведущая и бизнесвумэн Ольга Бузова похвастала в своем Instagram , что попала в Книгу рекордов России.

В качестве доказательства этого поп-дива приложила фото, на котором запечатлена с двумя сертификатами.

Как она пояснила, первый рекорд - за самое большое количество подписчиков на территории Российской Федерации и Содружества независимых государств.

«Это теперь официально подтверждено изданием, - пояснила она. - А второй — как самая влиятельная девушка, имеющая самое большое количество подписчиков в Instagram», - добавила звезда.

Ольга Бузова в этой связи отвесила благодарность своим подписчикам, за то, что они всегда ее поддерживают, даже в нелегкие времена, и назвала своей «самой большой семьей».

«Я вас всех, все 22 миллиона человек, люблю», - заверила Ольга Бузова.

Сертификаты российской звезде вручали создатель и главред Книги рекордов России Станислав Коненко и рекордсмен Guinness World Records, эксперт Книги рекордов России Андрей Лобков.