Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков рассказал правду о домогательствах продюсера

Сергей Жуков, лидер группы «Руки вверх!», дал интервью YouTube-шоу «Ночной дозор», во время которого признался, что ему еще в бытность начинающего музыканта довелось столкнуться с домогательствами продюсера.

Произошло это вскоре после того, как никому не известные Сережа Жуков и Леша Потехин переехали в Москву и пытались занять свое место на большой сцене.

Ребятам посоветовал обратиться к известному продюсеру - мол, он может помочь и все устроить. На удивление, продюсер назначил встречу Жукову и Потехину глубокой ночью и на окраине столице. Встретил он их в халате, наброшенном на голое тело.

И сразу, с порога, выпалил: «Ну что, сразу пойдем в кровать или поговорим сначала?».

Наступила гоголевская немая сцена. Жуков и Потехин не могли поверить своим ушам.

«Мы обалдели. И шли потом пешком два часа сорок минут до дома», — вспомнил дела давно минувших дней Жуков.

Он также добавил, что тот продюсер, когда они отвергли его предложение, бросил им вдогонку, чтобы они искали богатую старушку, которая им поможет.

Но она не понадобилась. В свое время группа стала одной из самых популярных в России и буквально разрывала концертные залы и дискотеки.

Нынче Сергей Жуков счастливо женат и является многодетным отцом - детей у него четверо.