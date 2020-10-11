Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков рассказал правду о домогательствах продюсера

Сегодня, 15:12

Ольга Громова

0

Image 16+
Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков рассказал правду о домогательствах продюсера

Сергей Жуков, лидер группы «Руки вверх!», дал интервью YouTube-шоу «Ночной дозор», во время которого признался, что ему еще в бытность начинающего музыканта довелось столкнуться с домогательствами продюсера.

Произошло это вскоре после того, как никому не известные Сережа Жуков и Леша Потехин переехали в Москву и пытались занять свое место на большой сцене.

Ребятам посоветовал обратиться к известному продюсеру - мол, он может помочь и все устроить. На удивление, продюсер назначил встречу Жукову и Потехину глубокой ночью и на окраине столице. Встретил он их в халате, наброшенном на голое тело.

И сразу, с порога, выпалил: «Ну что, сразу пойдем в кровать или поговорим сначала?».

Наступила гоголевская немая сцена. Жуков и Потехин не могли поверить своим ушам.

«Мы обалдели. И шли потом пешком два часа сорок минут до дома», — вспомнил дела давно минувших дней Жуков.

Он также добавил, что тот продюсер, когда они отвергли его предложение, бросил им вдогонку, чтобы они искали богатую старушку, которая им поможет.

Но она не понадобилась. В свое время группа стала одной из самых популярных в России и буквально разрывала концертные залы и дискотеки.

Нынче Сергей Жуков счастливо женат и является многодетным отцом - детей у него четверо.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Никас Сафронов поражен доходами вдовы Караченцова

11-10-2020, 10:19

Мария Шукшина назвала гонорары звезд за участие в ток-шоу

10-10-2020, 17:55

Больная коронавирусом Анна Семенович показала располневшую фигуру

10-10-2020, 11:38

Победителем Московского кинофестиваля стал фильм «Блокадный дневник»

9-10-2020, 22:57

Появились доказательства убийства певицы Валентины Легкоступовой

9-10-2020, 21:12

Брежнева сняла пикантное видео с голой грудью и нарвалась на критику

9-10-2020, 15:46

Крутой рассказал о суицидальных мыслях Лещенко после заявления Собчак

9-10-2020, 14:23

Овсиенко ответила на слухи о своем алкоголизме

9-10-2020, 10:33

Тарзана допросили по делу о пропаже украшений Королевой после измены

8-10-2020, 20:33

Анна Семенович рассказала, как лечится от коронавируса

8-10-2020, 14:48

Ургант высмеял путанную речь Исинбаевой в обращении к Путину

8-10-2020, 13:30

Московский актер Ринат Кафиятуллин утонул в бассейне фитнес-клуба

8-10-2020, 11:31

Любовница Тарзана получила черепно-мозговую травму после встречи с ним

8-10-2020, 10:11

Звезда КВН Ашот Кещян призвал россиян устроить бойкот Турции

8-10-2020, 08:31

Татьяну Овсиенко избивает и спаивает гражданский муж

7-10-2020, 23:16

Ольга Бузова поздравила Владимира Путина с днем рождения и поблагодарила за свой успех

7-10-2020, 14:53

Наталью Андрейченко эвакуировали в Мексике из-за урагана

7-10-2020, 12:14

Бывший продюсер Бориса Моисеева рассказал о тяжелом состоянии певца

7-10-2020, 08:51

38-летняя Брежнева показала себя с новыми губами и носом

6-10-2020, 22:09

Поклонники пожалели состарившуюся Королеву

6-10-2020, 16:18

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров