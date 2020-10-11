Павел Воля вечер провел в компании несовершеннолетней эскортницы

15 октября в Сеть проникли фото, на которых знаменитый резидент Comedy Club, артист, 41-летний Павел Воля проводит время с 16-летней эскортницей Дарьей Ивановой. Об этом сообщает «Экспресс газета».

Снимок оказался в сторис на странице Instagram Ивановой.

«И как все закончилось», - загадочно подписала фото девушка.

В одно мгновение под фото появились сотни комментариев. Подписчики Дарьи были удивлены появлением в ее ленте Павла Воли. Многие выразили свое разочарование поведением артиста и супруга гимнастки Ляйсан Утяшевой.

Однако часть трезвомыслящих людей уверена, что Иванова решила поймать хайп на таких фото. А на самом деле эти снимки ничего не значат. Известно, что Даша Иванова не скрывает того факта, что принимает запрещенные препараты. Очень часто девушка устраивает скандалы в публичных местах. Некоторые московские отели уже внесли Иванову в черный список.

Однако на вопрос о том, что в ее ленте делает фото Павла, Дарья ответила, что «была с ним». Также девушка поделилась, что в этот день произошло их первое знакомство.

«Как мы встретились? Просто пришли и познакомились», - ответила Даша.

Напомним, что Иванова выдает себя за 19-летнюю, хотя на самом деле девушке только 16 лет.