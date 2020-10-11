42-летняя Оксана Федорова подверглась критике из-за отсутствия морщин

Сегодня, 16:49

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42-летняя Оксана Федорова подверглась критике из-за отсутствия морщин

Российская телеведущая, «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная», 42-летняя Оксана Федорова продолжает восхищать своих фанатов чувством вкуса и стиля. Звезда идет в ногу со всеми современными трендами. Однако недавние фотографии, которые ведущая опубликовала на своей странице в Instagram вызвали у некоторых подписчиков возмущение. Об этом сообщает «Киноафиша России».

На днях Оксана опубликовала серию снимков, на которых она демонстрирует поклонникам модные в этом сезоне шляпы.

«Осень — время шляп. Любой образ станет более элегантным, если к нему правильно подобрать шляпу», - подписала фото Федорова и дала фанатам несколько советов по выбору головного убора.

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ВСЕ ДЕЛО В ШЛЯПЕ. ??????Осень - время шляп, и правильно подобранная шляпа придаст даже самому простому образу элегантности. И сегодня поделюсь с вами несколькими правилами как подобрать шляпку: 1. Чем выше рост, тем шире поля вы можете себе позволить. 2. Если у вас округлое лицо -выбирайте шляпы с мягкой тульей (верхняя часть шляпы), а если лицо с четко очерченными линиями - вам подойдет шляпы с жесткой тульей. 3. Выбирая шляпу - забудьте об объемных шарфах и воротниках, а вот если вы выбрали берет или картуз, то этот тип шляпки прекрасно сочетается с шарфами. Какой образ в шляпе вам нравится больше всего - ставьте в комментариях 1,2 или 3? #шляпа#очень#fall#hat

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Однако далеко не все подписчики обратили внимание на шляпы. Многие из них оставили свои комментарии, в которых возмутились тем, что Оксана прибегла к «уколам красоты». 
«Такая была красавица. Лучше морщинки иметь, чем такое лицо», «Теперь какая-то неестественная», - отметили поклонники.

Вместе с тем часть из них наоборот отметила красоту Оксаны. 

«Вы восхитительны», «К вашей внешности подойдет любая шляпа», «Красота!» - оставили свои хвалебные отзывы фанаты.
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