42-летняя Оксана Федорова подверглась критике из-за отсутствия морщин

Российская телеведущая, «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная», 42-летняя Оксана Федорова продолжает восхищать своих фанатов чувством вкуса и стиля. Звезда идет в ногу со всеми современными трендами. Однако недавние фотографии, которые ведущая опубликовала на своей странице в Instagram вызвали у некоторых подписчиков возмущение. Об этом сообщает «Киноафиша России».
На днях Оксана опубликовала серию снимков, на которых она демонстрирует поклонникам модные в этом сезоне шляпы.
Однако далеко не все подписчики обратили внимание на шляпы. Многие из них оставили свои комментарии, в которых возмутились тем, что Оксана прибегла к «уколам красоты».View this post on Instagram
ВСЕ ДЕЛО В ШЛЯПЕ. ??????Осень - время шляп, и правильно подобранная шляпа придаст даже самому простому образу элегантности. И сегодня поделюсь с вами несколькими правилами как подобрать шляпку: 1. Чем выше рост, тем шире поля вы можете себе позволить. 2. Если у вас округлое лицо -выбирайте шляпы с мягкой тульей (верхняя часть шляпы), а если лицо с четко очерченными линиями - вам подойдет шляпы с жесткой тульей. 3. Выбирая шляпу - забудьте об объемных шарфах и воротниках, а вот если вы выбрали берет или картуз, то этот тип шляпки прекрасно сочетается с шарфами. Какой образ в шляпе вам нравится больше всего - ставьте в комментариях 1,2 или 3? #шляпа#очень#fall#hat
Вместе с тем часть из них наоборот отметила красоту Оксаны.
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