42-летняя Оксана Федорова подверглась критике из-за отсутствия морщин

View this post on Instagram

ВСЕ ДЕЛО В ШЛЯПЕ. ??????Осень - время шляп, и правильно подобранная шляпа придаст даже самому простому образу элегантности. И сегодня поделюсь с вами несколькими правилами как подобрать шляпку: 1. Чем выше рост, тем шире поля вы можете себе позволить. 2. Если у вас округлое лицо -выбирайте шляпы с мягкой тульей (верхняя часть шляпы), а если лицо с четко очерченными линиями - вам подойдет шляпы с жесткой тульей. 3. Выбирая шляпу - забудьте об объемных шарфах и воротниках, а вот если вы выбрали берет или картуз, то этот тип шляпки прекрасно сочетается с шарфами. Какой образ в шляпе вам нравится больше всего - ставьте в комментариях 1,2 или 3? #шляпа#очень#fall#hat