42-летняя Оксана Федорова подверглась критике из-за отсутствия морщин

Российская телеведущая, «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная», 42-летняя Оксана Федорова продолжает восхищать своих фанатов чувством вкуса и стиля. Звезда идет в ногу со всеми современными трендами. Однако недавние фотографии, которые ведущая опубликовала на своей странице в Instagram вызвали у некоторых подписчиков возмущение. Об этом сообщает «Киноафиша России».

На днях Оксана опубликовала серию снимков, на которых она демонстрирует поклонникам модные в этом сезоне шляпы.

«Осень — время шляп. Любой образ станет более элегантным, если к нему правильно подобрать шляпу», - подписала фото Федорова и дала фанатам несколько советов по выбору головного убора.

«Такая была красавица. Лучше морщинки иметь, чем такое лицо», «Теперь какая-то неестественная», - отметили поклонники.

Однако далеко не все подписчики обратили внимание на шляпы. Многие из них оставили свои комментарии, в которых возмутились тем, что Оксана прибегла к «уколам красоты».

Вместе с тем часть из них наоборот отметила красоту Оксаны.

«Вы восхитительны», «К вашей внешности подойдет любая шляпа», «Красота!» - оставили свои хвалебные отзывы фанаты.