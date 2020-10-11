Максим Фадеев рассказал о старом конфликте с Игорем Крутым

Российский продюсер и композитор, 52-летний Максим Фадеев прокомментировал конфликт с коллегой Игорем Крутым. Напомним, что произошел он 5 лет назад. Об этом сообщает «Super.ru».

Ранее композитор Игорь Крутой дал интервью программе «Алена, блин» на YouTube. Там он рассказал, почему уже 5 лет они не общаются с Фадеевым. По его словам, тогда они планировали создать совместную радиостанцию, а после и музыкальную премию. В результате Фадеева не устроил тот факт, что роль лидера в союзе начал играть Крутой. После этого Максим отказался от участия в проекте, и Игорь начал работать над ним самостоятельно.

После этого свою версию озвучил и Фадеев. По его утверждению, в создании медиакомпании принимать участие собирались он, Виктор Дробыш и Игорь Матвиенко. Спустя время к ним присоединились еще несколько участником, в том числе и композитор Крутой.

«Изначально все между собой договорились о том, что мы партнеры. А через неделю всем пришла бумага, в которой рассказывалось о премии «Виктория». Мы все были возмущены тем, что решения приняли без нас», - рассказал Максим.

Также он добавил, что вручение премии хотели провести через месяц, чтобы не наблюдать за артистами долгое время. Позже оказалось, что Крутой сам принял решение о том, когда будет проходить мероприятие, не посоветовавшись ни с одним партером. В итоги большинство возмутились поведением композитора и покинули проект.