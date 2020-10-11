Внучку Владимира Конкина попытались похитить с похорон ее матери

Актер Владимир Конкин до сих пор не может смириться со смертью своей единственной дочери Софии. Недавно стало известно, что на ее похоронах он мог лишиться и своей маленькой внучки. Неизвестные пытались похитить девочку, рассказала директор звезды фильма «Место встречи изменить нельзя» Елена Переселени.

Женщина уточнила, что ни она, ни родные не понимают, что это были за люди. Сейчас выяснить это пытаются следователи.

«Некие люди подошли, начали разговаривать с ребенком. Сказали, что им необходимо с ней поговорить, хотели куда-то отвезти. Мы вовремя среагировали и не допустили этого», - поведала Переселени.

В сети многие пользователи считают, что за попыткой похищения может стоять отец девочки. Он, к слову, объявлен в розыск по обвинению в мошенничестве. Но знакомые мужчины уверены, что он на подобное вряд ли бы решился.

«Руслан сейчас в розыске, у него очень сложная ситуация. Его обвиняют в мошенничестве. Именно поэтому он не может связаться с Алисой. Мы и сами не знаем, где он находится. Но он вряд ли пошел бы на такой шаг», - рассказали они в эфире одного из российских ток-шоу.

Напомним, 7-летняя Алиса на данный момент проживает с дядей - он намерен оформить опеку над ребенком. Владимир Конкин уже не может заниматься воспитанием девочки в силу своего возраста. Но он обещает участвовать в ее жизни и помогать финансово.

А правоохранители тем временем продолжают выяснять обстоятельства гибели Софии Конкиной. Сам актер добивается, чтобы дело переквалифицировали на статью «Убийство».