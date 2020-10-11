Ксения Собчак опровергла информацию о заражении коронавирусом

Российская ведущая и журналистка, 38-летняя Ксения Собчак бурно отреагировала на информацию СМИ о том, что она заболела коронавирусом. Свои комментарии по этому поводу звезда опубликовала в авторском Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Сразу видно, что у журналистов дефицит тем для новостей. Может быть вернемся к новости о том, что я снова беременна?», - оставила свой ироничный комментарий ведущая.

13 октября, во вторник, Telegram-канал Mash сообщил, что Ксения Собчак сдала тест на коронавирус 11 октября, после чего получила положительный результат. В статье уточнили, что сама артистка, скорее всего, еще не в курсе своей болезни.

Позже член Совфеда Андрей Клишас со ссылкой на диалог с Нарусовой сообщил, что у Ксении результат теста на коронавирус отрицательный. Хотя мазки у нее взяли из-за подозрения на данную инфекцию.

Напомним, что в начале пандемии Ксения сообщила публике, что переболела коронавирусом еще в декабре 2019 года. По ее словам, болезнь просто повалила ее. Ведущей поставили диагноз «атипичная пневмония».