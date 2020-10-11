Лопырева спровоцировала слухи о разводе с Булатовым

Сегодня, 14:33

Александр Зуев

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Лопырева спровоцировала слухи о разводе с Булатовым

Известная модель, посол чемпионата мира по футболу 2018 года в России Виктория Лопырева, в ближайшее время разведется со своим мужем, бизнесменом Игорем Булатовым. Об этом сообщает некий источник из окружения модели. Как он отмечает, уже больше месяца Лопырева не публикует снимки с любимым человеком в социальных сетях, хотя раньше она почти каждый день размещала совместные кадры.

Сейчас Виктория отдыхает с маленьким сыном Марком Лео в Турции. Такое складывается впечатление, что она о муже просто позабыла.

Напомним, что роман Лопыревой и Булатова бурно обсуждали пару лет назад. Тогда Булатов был женат и этот факт не давал покоя интернет-пользователям. Кроме того, у многих вызывало сомнение финансовое благополучие бизнесмена. Уже тогда союзу модели и предпринимателя предрекали крах, так как мужчина едва ли может обеспечивать семью на том уровне, к которому привыкла Виктория.

Вполне возможно, что сейчас 37-летняя Лопырева и Булатов переживают сложный период в отношениях. Есть информация, что бизнесмен погряз в долгах, а его жена, обладательница титула «Мисс Россия-2003», не в восторге от финансовых неурядиц.

Задолго до свадьбы Виктории говорили, что она собирается связать свою судьбу с человеком, у которого есть финансовые трудности и он лишь пускает своей избраннице пыль в глаза, обещая ей жизнь без материальных проблем. В действительности миллионы находятся не на его, а на корпоративных счетах, принадлежащих отцу его бывшей жены Таты Карапетян.

Но в меркантильности Лопыреву уличить трудно. Она не скрывает, что выходила замуж по большой любви и даже ради этого разорвала отношения с Николаем Басковым, пишет 7days.ru.

Так или иначе, но слухи о разладе в счастливой семье могут подтвердиться и узнаем мы об этом в ближайшем будущем.

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