Младший сын Валерии опубликовал снимок жены с округлившимся животом

Арсений Шульгин, младший сын певицы Валерии, в Stories Instagram опубликовал еще одно фото со своей супругой Лианой Волковой и еще больше подстегнул слухи о том, что она беременна.

В кадре молодожены позируют на улице. Лиана Волкова в кадре запечатлена в пуховике. Невзирая на это, внимательные фолловеры сумели рассмотреть ее округлившийся животик. Тем более, что на одном из снимков молодые люди держат руки на животе девушки.

Еще на одном фото Арсений показал, как держит на руках дочь друга, а в подписи отметил, что он был бы замечательным отцом.

После этого в комментариях на странице Арсения начали появляться поздравления со скорым прибавлением в семействе.

К слову, слухи о беременности Волковой появились вскоре после свадьбы. Злые языки говорят, что именно интересное положение невесты стало главной причиной заключения брака в столь юном возрасте.

Когда в сети появились фото со свадьбы, некоторые россияне обратили внимание на пышную юбку девушки и ни секунды не сомневались, что под ней она скрывает беременность.

Само торжество, напомним, состоялось около месяца назад.