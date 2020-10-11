Дмитрий Нагиев задумался об эмиграции

Популярный актер и телеведущий Дмитрий Нагиев заявил о том, что мечтает об эмиграции, передает «Собеседник ».

Сейчас, признался шоумен, он завидует тем, кто может отказаться от бизнеса или работы, чтобы «сидеть на крылечке, играя в дудку».

«У меня нет конкретной цели покинуть Россию. Просто иногда, как, наверное, и многих из нас, меня посещает желание все бросить и быть чуть-чуть свободнее», - сказал Нагиев.

Актер признался, что не очень любит ходить на работу. Он отметил, что даже в кино снимается неважно, но делает это, поскольку понимает, что ему необходимо прокормить себя. По словам Нагиева, нередко на работу он идет как на плаху, но, поскольку ничего больше не умеет, то играет в фильмах и ведет различные программы. В тоже время, по его словам, все, чем он занимается, пытается делать честно.

«Я просто люблю сытно поесть, но больше ничего не умею. Я и в кино-то снимаюсь неважно, но мне приходится это делать», - заявил Нагиев.