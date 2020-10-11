Супруга главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина стала певицей

Супруга главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина, Дарья, стала певицей. На своей странице в Instagram она заявила, что ее композицию «Дождь по глазам» можно скачать в сети. Новоиспеченная певица попросила подписчиков высказать свое мнение о треке. Дарья также подчеркнула, что ей очень важно знать, что думают слушатели о музыкальной композиции, поскольку она как начинающая певица находится «в начале сложного пути». В целом песня большинству подписчиков понравилась.

Один из комментаторов уже написал о том, что слова, музыка, исполнение сделаны «на высшем уровне».

Валерий Карпин сделал рекламу жене на своей странице в соцсети. В частности, тренер команды опубликовал пост с шутливой подписью:

«Моя-тo и на iTunes уже пролезла», пишет Карпин.

Дарья, как и ее муж, родом из Нарвы. Ранее жена тренера выступала в эстонском поп-дуэте Be Free. За восемь лет группа записала более 20 песен и дала около 100 концертов. К слову, сам Карпин в 1996 году исполнил на «Реал Сосьедад» национальную баскскую песню «Maritxu nora zoaz».