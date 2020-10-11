На кастинг шоу «Холостяк» с Тимати подано рекордное количество заявок

Недавно стало известно, что новым героем знаменитого российского шоу «Холостяк» станет 37-летний рэпер Тимати. Буквально месяц назад артист развелся со своей супругой, моделью Анастасией Решетовой. У пары остался общий сын. А теперь за сердце Тимура Юнусова поборется 30 тысяч девушек России. Именно столько заявок прислали российские невесты, узнав, кто будет героем программы.

Пресс-служба канала ТНТ сообщила, что после того, как назвали имя героя «Холостяка», редакция буквально разорвалась от заявок. Только за первые 2 часа заявки на кастинг отправили более 3 тысяч россиянок. А теперь девушек более 30 тысяч. Для этого проекта такое количество участниц является рекордным.

Представители программы объяснили это тем, что быть рядом с Тимати действительно мечтают тысячи девушек России. Артист ведет спортивный образ жизни, занимается серфингом, любит путешествовать.

Напомним, что певица Слава считает развод Тимати и Решетовой бизнес-трюком. Звезда призвала поклонниц Тимура не рассчитывать на романтические отношения и сообщила, что фанатками просто манипулируют.