Внучка Людмилы Гурченко два года судится с отцом из-за квартиры покойной актрисы

Вчера, 21:05

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Внучка Людмилы Гурченко два года судится с отцом из-за квартиры покойной актрисы

Известная советская актриса Людмила Гурченко скончалась 30 марта 2011 года. За наследство покойной артистки долгое время боролись ее родственники. В шоу «Звезды сошлись» на НТВ внучка звезды Елена Королева рассказала, что продолжает борьбу за наследство со своим родным отцом. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что все наследство Людмилы Гурченко досталось ее дочери, Марии Королевой. Однако женщина умерла 3 года назад, потому имущество должны были разделить между собой ее дочь Елена и муж Александр Королев.

В ходе передачи Елена рассказала, что с отцом у нее отношение напряженные. Все потому, что сразу после смерти ее матери, отец буквально сразу заявил о том, что ему нужна новая женщина. Спустя короткое время он завел себе любовницу, которая проживала с ними в одном подъезде. Также Королева отметила, что Александр не принимает абсолютно никакого участия в воспитании внучки, 12-летней Таисии.

«С воспитанием внучки он мне не помогает. За 12 лет один раз забрал ее со школы», - поделилась Елена.

Конфликт между Королевой и ее отцом возник на почве раздела квартиры Людмилы Гурченко в 48 квадратных метров. Елена считает, что Александру не нужна эта жилплощадь, так как у него есть 3 собственные квартиры. Сама девушка хочет получить собственность на квартиру, чтобы ее продать и выйти замуж.

Напомним, что советская артистка Людмила Гурченко скончалась 30 марта 2011 года. Ей было 75 лет. Ее дочь, Мария Королева, умерла в 2017 году от сердечной недостаточности.

Также известно, что Елена Королева практически не общалась с бабушкой. В последний раз она виделась с ней, когда ей было 12 лет.

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