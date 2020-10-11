Андрей Ургант посетовал на нехватку денег

Известный телеведущий Иван Ургант не дал умереть голодной смертью своему отцу, актеру Андрею Урганту. Сейчас 63-летний Ургант не имеет источника постоянного дохода, поэтому ему не хватает денег на жизнь.

Надо сказать, что пандемия коронавируса негативно сказалась на заработках многих россиян, в том числе и деятелей культуры. Несмотря на солидный возраст, Андрей Ургант готов выходить на сцену, участвовать в съемках или работать на корпоративах. Но коронавирус лишил Урганта возможности зарабатывать на жизнь. Актер признался, что его сбережения иссякают.

К тому же, Андрею Урганту приходится помогать дочери, которая сама воспитывает двоих детей. Ургант пожаловался на то, что заказы на корпоративы в декабре ему пока не поступали, хотя в прошлом году к этому времени был расписан весь месяц. А некоторое время назад у него не было спектаклей, концертов и корпоративов, пишет news.ru . По словам актера, сейчас он находится на грани бедности и может рассчитывать лишь на своего успешного и популярного сына. Если бы не Иван, то пожилому артисту пришлось бы жить впроголодь.