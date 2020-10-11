Возраст Пелин Карахан из «Великолепного века» удивил поклонников

Вчера, 18:48

Александр Зуев

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Возраст Пелин Карахан из «Великолепного века» удивил поклонников
Известная турецкая актриса Пелин Карахан

Известная турецкая актриса Пелин Карахан недавно отметила свое 35-летие, но ее многочисленные поклонники считали, что она значительно моложе своих лет.

Знаменитая турчанка была очень удивлена ажиотажем вокруг своего возраста, ведь она никогда его не скрывала.

При этом кинозвезде было приятно знать, что она выглядит моложе. Также поклонники отметили, что Пелин хорошо сохранилась, а также пожелали ей оставаться такой же молодой, красивой и стройной долгие годы.

Отметим, что Пелин Карахан стала знаменитой после выхода остросюжетной саги «Великолепный век», где она сыграла роль молодой девушки - дочери правителя Османской империи Михримах Султан. Карахан превратилась в звезду турецкого кинематографа и стала получать множество предложений по работе, но она взяла декретный отпуск и посвятила себя семье.

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