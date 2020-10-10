Стивен Кинг расхвалил российский сериал из-за снега и водки

Стивен Кинг, мастер ужасов, поделился впечатлениями от просмотра российского сериала «Эпидемия», который в минувшем году был отобран для фестиваля Cannes Series в Каннах.

В своем Twitter Кинг написал: «Четыре вещи, которые нужно знать: 1. Там чума. 2. Много снега и холода. 3. Все пьют водку. 4. Слабый спойлер: мелкий пацан — заноза в заднице».

Пост всемирно известного писателя к утру 12 октября был одобрен 1250 пользователями.

В другой публикации Стивен Кинг назвал драматический фильм «чертовски хорошим» и сравнил его со спагетти-вестерном со снегом и смертельным вирусом. При этом он подчеркнул, что кое-какие моменты сняты шиворот-навыворот, однако он высоко оценил операторскую работу в сериале.

Отметим, что научно-фантастический фильм «Эпидемия», снятый режиссером Павлом Костомаровым по мотивам романа российской писательницы Яны Вагнер «Вонгозеро», появился на платформе Netflix 7 октября. Литературное произведение, написанное в 2011 году, было переведено на двенадцать языков. В основе сюжета лежит история о неизвестном опасном вирусе, главными симптомами которого являются кашель и обесцвечивание глаз.

В фильме рассказывается о подмосковной семье, которая вместе с другими выжившими спасается от смертельного вируса. Человечество не нашло способа, как победить новую инфекцию, и цивилизация постепенно начинает разрушаться. Остается небольшая территория, которую населяют отчаявшиеся люди, чья главная цель — выжить любой ценой.

В сериале снимались Виктория Исакова, Кирилл Кяро, Марьяна Спивак, Юрий Кузнецов, Александр Робак.