Друг Кудрявцевой погиб при обстреле в Нагорном Карабахе

Лера Кудрявцева накануне расплакалась во время записи видео для подписчиков. Она была шокирована новостью о гибели своего друга, бизнесмена Армена Князяна, который еще до начала военных действий в Нагорном Карабахе вернулся в Арцах из Испании, где проживал с семьей несколько лет. А когда на этой территории начались боевые действия, мужчина угодил под обстрел и погиб. Об этом Лера рассказала в эфире программы «Секрет на миллион».

Телеведущая призналась, что ее эта история тронула до глубины души. Она вспоминала о своем друге как о светлом человеке, который по роковому стечению обстоятельств ушел в мир иной, и его семья осталась без кормильца. При этом Кудрявцева сделала вывод о том, что мир сходит с ума и обратила внимание на конфликты, противостояния и кровь невинных людей. Нервы у телеведущей были на пределе. Она и сама призналась, что в душе у нее много всего накопилось.

Подписчики написали в комментариях слова сочувствия: «Сочувствую вам. Очень тяжело терять друзей»; «Неужели все эти политические игры важнее человеческих жизней? Страшно».

Они также поинтересовались у Леры, зачем ее приятель отправился в регион, который стал горячей точкой.

Но телеведущая не ответила на этот вопрос. Кудрявцева лишь поделилась видеофрагментом в память о хорошем друге, который, по данным агентства Sputnik, был посмертно удостоен звания «Герой Арцаха».