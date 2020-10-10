Друг Кудрявцевой погиб при обстреле в Нагорном Карабахе

Сегодня, 13:57

Александр Зуев

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Друг Кудрявцевой погиб при обстреле в Нагорном Карабахе

Лера Кудрявцева накануне расплакалась во время записи видео для подписчиков. Она была шокирована новостью о гибели своего друга, бизнесмена Армена Князяна, который еще до начала военных действий в Нагорном Карабахе  вернулся в Арцах из Испании, где проживал с семьей несколько лет. А когда на этой территории начались боевые действия, мужчина угодил под обстрел и погиб. Об этом Лера рассказала в эфире программы «Секрет на миллион». 

Телеведущая призналась, что ее эта история тронула до глубины души. Она вспоминала о своем друге как о светлом человеке, который по роковому стечению обстоятельств ушел в мир иной, и его семья осталась без кормильца. При этом Кудрявцева сделала вывод о том, что мир сходит с ума и обратила внимание на конфликты, противостояния и кровь невинных людей.  Нервы у телеведущей были на пределе. Она и сама призналась, что в душе у нее много всего накопилось.

Подписчики написали в комментариях слова сочувствия: «Сочувствую вам. Очень тяжело терять друзей»; «Неужели все эти политические игры важнее человеческих жизней? Страшно». 

Они также поинтересовались у Леры, зачем ее приятель отправился в регион, который стал горячей точкой.

Но телеведущая не ответила на этот вопрос. Кудрявцева лишь поделилась видеофрагментом в память о хорошем друге, который, по данным агентства Sputnik, был посмертно удостоен звания «Герой Арцаха».

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