Россияне обрушились с критикой на Рудковскую за ее любовь к роскоши и тусовкам

О любви 45-летней Яны Рудковской к роскоши знают многие. Ее не раз за это критиковали, но продюсер не перестает выхваляться дорогостоящими вещами. Вот и сейчас многомиллионной армии подписчиков Рудковская представила еще одну дорогущую вещицу - необычную сумку-седло от Christian Dior стоимостью в 355 тысяч рублей.
На фото Яна предстала в темном вельветовом костюме. В руках у светской львицы красуется та самая сумочка по баснословной цене. Элитный аксессуар выполнен в форме седла — последний тренд сезона.
Однако дорогостоящую обновку пользователи Сети даже не стали обсуждать. Вместо этого они осудили Рудковскую за тягу к люксовым вещам и хвастовство. А ведь многие россияне вынуждены жить на эти деньги целый год, поэтому большинству граждан сложно понять, что успешный человек может позволить себе такие дорогие аксессуары.
Недавно жену фигуриста Евгения Плющенко, которая показала детскую коляску от Christian Dior стоимостью около полумиллиона рублей, уличили в нескромности. Пользователи Сети также узнали, что сын Рудковской, Саша Плющенко, тоже постепенно приучается к роскошным вещам. Не так давно он сделал дорогой подарок своей подруге, юной модели. Девочка получила в качестве презента платье и ободок модного Дома стоимостью в 60 тысяч рублей.
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