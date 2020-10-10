Россияне обрушились с критикой на Рудковскую за ее любовь к роскоши и тусовкам

Сегодня, 13:01

Александр Зуев

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Россияне обрушились с критикой на Рудковскую за ее любовь к роскоши и тусовкам

О любви 45-летней Яны Рудковской к роскоши знают многие. Ее не раз за это критиковали, но продюсер не перестает выхваляться дорогостоящими вещами. Вот и сейчас  многомиллионной армии подписчиков Рудковская представила еще одну дорогущую вещицу - необычную сумку-седло от Christian Dior стоимостью  в 355 тысяч рублей. 

На фото Яна предстала в темном вельветовом костюме. В руках у светской львицы красуется та самая сумочка по баснословной цене. Элитный аксессуар выполнен в форме седла — последний тренд  сезона.  

«А мы собираемся в Мегаспорт болеть за нашу команду», - подписала снимок Рудковская.

Однако дорогостоящую обновку пользователи Сети даже не стали обсуждать.  Вместо этого они осудили Рудковскую за тягу к люксовым вещам и хвастовство. А ведь многие россияне вынуждены жить на эти деньги  целый год, поэтому большинству граждан  сложно понять, что успешный человек может позволить себе такие дорогие аксессуары.

«Сразу видно, что появилась обновка — сумка почти в камеру лезет», «Тот случай, когда не ты фотографируешься с новой сумкой, а она с тобой», «Все это сплошная показуха — прическа, одежда, сумочка», - написали подписчики. Некоторые рекомендовали столичной моднице уделять больше времени новорожденному сыну, а не бегать по тусовкам: «Дай титю ребенку, хватит на тусовки ходить, мамаша!». 

Недавно жену фигуриста Евгения Плющенко, которая показала детскую коляску от Christian Dior стоимостью около полумиллиона рублей, уличили в нескромности.  Пользователи Сети также узнали, что сын Рудковской, Саша Плющенко, тоже постепенно приучается к роскошным вещам. Не так давно он сделал дорогой подарок своей подруге, юной модели.  Девочка получила в качестве презента платье и ободок модного Дома стоимостью в 60 тысяч рублей. 

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