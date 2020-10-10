Актер Леонов одобрил роман Прилучного и Карпович

Павел Прилучный, звезда «Мажора», а также его новая пассия Мирослава Карпович, снявшаяся в сериале «Папины дочки», вынуждены ежедневно сталкиваться с колкостями и критикой в связи со своим романом. Девушку называют разлучницей, которая разрушила брак своего возлюбленного с его законной женой Агатой Муцениеце. Павла упрекают в том, что он думает лишь о себе, отодвинув интересы и душевное состояние двоих своих детей на второй план.

За Прилучного и Карпович неожиданно вступился Андрей Леонов - исполнитель главной роли в сериале «Папины дочки». В ходе эфира программы «Звезды сошлись» на НТВ актер заявил, что отношения с Мирославой пойдут Павлу только во благо.

В студии заговорили о том, что Прилучный продает свой особняк, в котором жил с Муцениеце, за 200 миллионов рублей. Многие присутствующие начали выказывать негодование. Но только не Андрей Леонов.

Он полагает, что продажей дома Прилучный намеревается сжечь все старые мосты и начать жизнь с чистого листа.

«Появилась Мира Карпович, поэтому сейчас жизнь наладится у него. Всё продаст. А если не продаст, надо сжечь! Сжечь этот дом, как и квартиру», - заявил сыгравший папу в «Папиных дочках» Леонов.



