Актер Леонов одобрил роман Прилучного и Карпович

Сегодня, 11:49

Ольга Громова

0

Image 16+
Актер Леонов одобрил роман Прилучного и Карпович

Павел Прилучный, звезда «Мажора», а также его новая пассия Мирослава Карпович, снявшаяся в сериале «Папины дочки», вынуждены ежедневно сталкиваться с колкостями и критикой в связи со своим романом. Девушку называют разлучницей, которая разрушила брак своего возлюбленного с его законной женой Агатой Муцениеце. Павла упрекают в том, что он думает лишь о себе, отодвинув интересы и душевное состояние двоих своих детей на второй план.

За Прилучного и Карпович неожиданно вступился Андрей Леонов - исполнитель главной роли в сериале «Папины дочки». В ходе эфира программы «Звезды сошлись» на НТВ актер заявил, что отношения с Мирославой пойдут Павлу только во благо.

В студии заговорили о том, что Прилучный продает свой особняк, в котором жил с Муцениеце, за 200 миллионов рублей. Многие присутствующие начали выказывать негодование. Но только не Андрей Леонов.

Он полагает, что продажей дома Прилучный намеревается сжечь все старые мосты и начать жизнь с чистого листа.

«Появилась Мира Карпович, поэтому сейчас жизнь наладится у него. Всё продаст. А если не продаст, надо сжечь! Сжечь этот дом, как и квартиру», - заявил сыгравший папу в «Папиных дочках» Леонов.


Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Никас Сафронов поражен доходами вдовы Караченцова

Вчера, 10:19

Мария Шукшина назвала гонорары звезд за участие в ток-шоу

10-10-2020, 17:55

Больная коронавирусом Анна Семенович показала располневшую фигуру

10-10-2020, 11:38

Победителем Московского кинофестиваля стал фильм «Блокадный дневник»

9-10-2020, 22:57

Появились доказательства убийства певицы Валентины Легкоступовой

9-10-2020, 21:12

Брежнева сняла пикантное видео с голой грудью и нарвалась на критику

9-10-2020, 15:46

Крутой рассказал о суицидальных мыслях Лещенко после заявления Собчак

9-10-2020, 14:23

Овсиенко ответила на слухи о своем алкоголизме

9-10-2020, 10:33

Тарзана допросили по делу о пропаже украшений Королевой после измены

8-10-2020, 20:33

Анна Семенович рассказала, как лечится от коронавируса

8-10-2020, 14:48

Ургант высмеял путанную речь Исинбаевой в обращении к Путину

8-10-2020, 13:30

Московский актер Ринат Кафиятуллин утонул в бассейне фитнес-клуба

8-10-2020, 11:31

Любовница Тарзана получила черепно-мозговую травму после встречи с ним

8-10-2020, 10:11

Звезда КВН Ашот Кещян призвал россиян устроить бойкот Турции

8-10-2020, 08:31

Татьяну Овсиенко избивает и спаивает гражданский муж

7-10-2020, 23:16

Ольга Бузова поздравила Владимира Путина с днем рождения и поблагодарила за свой успех

7-10-2020, 14:53

Наталью Андрейченко эвакуировали в Мексике из-за урагана

7-10-2020, 12:14

Бывший продюсер Бориса Моисеева рассказал о тяжелом состоянии певца

7-10-2020, 08:51

38-летняя Брежнева показала себя с новыми губами и носом

6-10-2020, 22:09

Поклонники пожалели состарившуюся Королеву

6-10-2020, 16:18

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров

Новости партнеров