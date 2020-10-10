Неизлечимо больная певица Марина Хлебникова пропала без вести

Поклонники Марины Хлебниковой забеспокоились: певица пропала из соцсетей. Они знают, что звезда 90-х на протяжении пятнадцати лет страдает от неизлечимой болезни. В этом как-то призналась сама певица, и хотя она не сказала, какой именно недуг не дает ей нормально жить, поклонники понимают, что это заболевание отражается на внешности артистки. Самые преданные поклонники заметили, что с их любимицей происходит что-то неладное: она перестала бывать на публике и уже не появляется в Инстаграме.

Последний раз Хлебникова была в июле текущего года.

Фанаты предположили самое худшее, хотя некоторые пытаются себя успокоить: певица просто работает над новыми песнями.

Не так давно Хлебникова, которую ранее обвинилИ в пьянстве, порядком удивила фанатов похорошевшим видом. Кроме того, она заявила, что приступает к съемкам нового клипа.

А между тем фанаты пишут на странице звезды тревожные комментарии и просят ее выйти на связь.

«Марина, вы прекрасны, не тот пропал, кто в беду попал, а тот пропал, кто духом упал», — написали поклонники.

Знакомая певицы, проживающая неподалеку, видела ее пару недель назад. Женщина сообщила, что ночью к их дому приезжала скорая помощь. Она также предположила, что врачи приезжали к Марине, которая в последнее время много пьет. Соседка звезды не исключает, что певицу отвезли в клинику для лечения от алкогольной зависимости, пишет popcake.tv .

Надо сказать, что после смерти мужа певица сильно похудела и стала злоупотреблять алкоголем. Но некоторое время назад Хлебникова взяла себя в руки и стала появляться на телевидении. А летом она исполнила свою «Чашку кофею» дуэтом с рэпером Russell Ray на шоу Андрея Малахова.