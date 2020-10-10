Андрей Разин посоветовал мужу Кудрявцевой на развод подать

Сегодня, 08:30

Александр Зуев

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Андрей Разин посоветовал мужу Кудрявцевой на развод подать

Некоторое время назад музыкальный продюсер Андрей Разин раскрыл некоторые подробности личной жизни популярной  телеведущей Леры  Кудрявцевой. И вот сейчас  продюсер «Ласкового мая» вновь ополчился на телезвезду и ее адвоката Катю Гордон. Его возмутили слова Кудрявцевой о победе над им в суде.

На прошлой неделе Лера заявила, что выиграла дело по первому иску после неприятных высказываний Разина в ее адрес.

 Ранее в интервью  Кудрявцева рассказывала о своем первом браке с барабанщиком «Ласкового мая» Сергеем Ленюком. Тридцать лет назад девушка родила ему сына Жана. Как сказала сама теледива, в те годы она была фанаткой группы, но потом стала  законной женой музыканта.

Но со слов Разина, в те годы Кудрявцева была девочкой по вызову, которую заказал  на гастролях в Усть-Каменогорске Ленюк. Более  того,  продюсер заявил, что тогда  Лера родила ребенка от другого мужчины и оставила его в роддоме. Этих слов телеведущая уже не могла вынести, и она решила судиться с дерзким продюсером, который рассказал о некоторых темных сторонах ее жизни.  Кудрявцева позвала на помощь известную защитницу прав женщин Катю Гордон.  

Разина возмутили слова Кудрявцевой, и он в Инстаграме  написал,  что Лера судится вовсе не с ним, а  с издательством «Семь дней».

«Как я вам и говорил, эти две *** как всегда, наврали. Ничего в отношении меня Савеловский суд не выносил», — гневно заявил  Разин. Также Разин  выразил сочувствие мужу  Кудрявцевой, Игорю Макарову, и посоветовав ему бежать от этой женщины. 

Он считает, что мужчина оказался в руках монстрши, которая им манипулирует, пишет 5-tv.ru.

Возможно, Леру неверно поняли, ведь она не уточнила, кто выступил ответчиком, поэтому ее слова истолковали как победу над Разиным.

«Один немужик, которого я презираю, и он мне омерзителен», — написала  Лера о продюсере.


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