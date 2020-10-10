Андрей Разин посоветовал мужу Кудрявцевой на развод подать

Некоторое время назад музыкальный продюсер Андрей Разин раскрыл некоторые подробности личной жизни популярной телеведущей Леры Кудрявцевой. И вот сейчас продюсер «Ласкового мая» вновь ополчился на телезвезду и ее адвоката Катю Гордон. Его возмутили слова Кудрявцевой о победе над им в суде.

На прошлой неделе Лера заявила, что выиграла дело по первому иску после неприятных высказываний Разина в ее адрес.

Ранее в интервью Кудрявцева рассказывала о своем первом браке с барабанщиком «Ласкового мая» Сергеем Ленюком. Тридцать лет назад девушка родила ему сына Жана. Как сказала сама теледива, в те годы она была фанаткой группы, но потом стала законной женой музыканта.

Но со слов Разина, в те годы Кудрявцева была девочкой по вызову, которую заказал на гастролях в Усть-Каменогорске Ленюк. Более того, продюсер заявил, что тогда Лера родила ребенка от другого мужчины и оставила его в роддоме. Этих слов телеведущая уже не могла вынести, и она решила судиться с дерзким продюсером, который рассказал о некоторых темных сторонах ее жизни. Кудрявцева позвала на помощь известную защитницу прав женщин Катю Гордон.

Разина возмутили слова Кудрявцевой, и он в Инстаграме написал, что Лера судится вовсе не с ним, а с издательством «Семь дней».

«Как я вам и говорил, эти две *** как всегда, наврали. Ничего в отношении меня Савеловский суд не выносил», — гневно заявил Разин. Также Разин выразил сочувствие мужу Кудрявцевой, Игорю Макарову, и посоветовав ему бежать от этой женщины.

Он считает, что мужчина оказался в руках монстрши, которая им манипулирует, пишет 5-tv.ru .

Возможно, Леру неверно поняли, ведь она не уточнила, кто выступил ответчиком, поэтому ее слова истолковали как победу над Разиным.