Никас Сафронов поражен доходами вдовы Караченцова

Сегодня, 10:19

Александр Зуев

0

Image 16+
Никас Сафронов поражен доходами вдовы Караченцова

Людмила Поргина, вдова известного актера Николая Караченцова, получает надбавку к пенсии в 30 тысяч рублей за звание Заслуженной артистки РФ. Этот факт возмутил многих. А блогер Лена Миро высказала мнение, что актрису и вовсе нужно лишить звания и надбавки.  Она аргументировала свой вывод тем, что Поргина  не заслужила таких денег, так как мало кто вспомнит хоть одну из ее ролей. Но художник Никас Сафронов с такими доводами не согласился. Он считает, что Поргина заслужила и пенсию, и надбавку к ней. По его мнению,  она - прекрасная актриса, снялась в десятке фильмов, а также много играла на театральной сцене. 

Поргина не всегда идеальна в своих поступках, заметил художник. Он также упомянул,  что  на поминках жена Караченцова кричала «Гип-гип, ура!», и многие не поняли ее поведения, но  нельзя ее осуждать за надбавку к пенсии и за звание Заслуженной артистки России. Сафронов считает, что Людмила могла бы как актриса уделять своей карьере больше внимания, но она пожертвовала собой ради талантливого мужа. В любом случае актриса была преданной женой великого актера, отмечает  Сафронов. Он также подчеркнул, что Поргина находилась рядом с тяжелобольным Караченцовым, пишет sobesednik.ru.

Сафронов высказал мнение, что доход такой женщины, как Людмила Поргина, должен быть достойным, и он увеличил бы его еще на 100 тыс. рублей.


Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Тарзана допросили по делу о пропаже украшений Королевой после измены

8-10-2020, 20:33

Анна Семенович рассказала, как лечится от коронавируса

8-10-2020, 14:48

Ургант высмеял путанную речь Исинбаевой в обращении к Путину

8-10-2020, 13:30

Московский актер Ринат Кафиятуллин утонул в бассейне фитнес-клуба

8-10-2020, 11:31

Любовница Тарзана получила черепно-мозговую травму после встречи с ним

8-10-2020, 10:11

Звезда КВН Ашот Кещян призвал россиян устроить бойкот Турции

8-10-2020, 08:31

Татьяну Овсиенко избивает и спаивает гражданский муж

7-10-2020, 23:16

Ольга Бузова поздравила Владимира Путина с днем рождения и поблагодарила за свой успех

7-10-2020, 14:53

Наталью Андрейченко эвакуировали в Мексике из-за урагана

7-10-2020, 12:14

Бывший продюсер Бориса Моисеева рассказал о тяжелом состоянии певца

7-10-2020, 08:51

38-летняя Брежнева показала себя с новыми губами и носом

6-10-2020, 22:09

Поклонники пожалели состарившуюся Королеву

6-10-2020, 16:18

Стас Костюшкин проверил на натуральность грудь Семенович

6-10-2020, 08:37

Самым высокооплачиваемым актером Marvel может стать Райан Рейнольдс

5-10-2020, 19:26

Седокова рассказала о пережитых в детстве домогательствах

5-10-2020, 18:50

Королева и Тарзан впервые после скандала записали совместное видео

5-10-2020, 16:21

Тимати может стать новым героем шоу «Холостяк»

5-10-2020, 12:01

Переболевшая коронавирусом Анна Нетребко исхудала и осунулась

5-10-2020, 10:46

91-летняя жительница Петербурга Дина Юдина стала победителем шоу «Голос 60+»

5-10-2020, 09:16

54-летняя Салтыкова поделилась секретом своей молодости

5-10-2020, 08:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров