Никас Сафронов поражен доходами вдовы Караченцова

Людмила Поргина, вдова известного актера Николая Караченцова, получает надбавку к пенсии в 30 тысяч рублей за звание Заслуженной артистки РФ. Этот факт возмутил многих. А блогер Лена Миро высказала мнение, что актрису и вовсе нужно лишить звания и надбавки. Она аргументировала свой вывод тем, что Поргина не заслужила таких денег, так как мало кто вспомнит хоть одну из ее ролей. Но художник Никас Сафронов с такими доводами не согласился. Он считает, что Поргина заслужила и пенсию, и надбавку к ней. По его мнению, она - прекрасная актриса, снялась в десятке фильмов, а также много играла на театральной сцене.

Поргина не всегда идеальна в своих поступках, заметил художник. Он также упомянул, что на поминках жена Караченцова кричала «Гип-гип, ура!», и многие не поняли ее поведения, но нельзя ее осуждать за надбавку к пенсии и за звание Заслуженной артистки России. Сафронов считает, что Людмила могла бы как актриса уделять своей карьере больше внимания, но она пожертвовала собой ради талантливого мужа. В любом случае актриса была преданной женой великого актера, отмечает Сафронов. Он также подчеркнул, что Поргина находилась рядом с тяжелобольным Караченцовым, пишет sobesednik.ru .

Сафронов высказал мнение, что доход такой женщины, как Людмила Поргина, должен быть достойным, и он увеличил бы его еще на 100 тыс. рублей.