Мария Шукшина назвала гонорары звезд за участие в ток-шоу

Мария Шукшина приняла участие в съемке передачи «Интервью». Актриса затронула тему низкого уровня российского телевидения. При этом она раскрыла гонорары звезд, участвующих в ток-шоу. Со слов актрисы можно понять, что речь идет о миллионах. Как подчеркнула Шукшина, звезды соглашаются участвовать в таких шоу, поскольку они сидят без работы.

По мнению дочери Василия Шукшина, многие программы на федеральных каналах пора закрыть. Она считает, что шоу с ссорами, клеветой и семейными разборками являются пошлым и безнравственным зрелищем.

Известно, что создатели передач оправдываются высокими рейтингами, то есть зрителям такие передачи нравятся. Но Шукшина считает, что подобное заявление является выдумкой. Если не получается полностью отказаться от низкопробных шоу, то необходимо их разбавлять полезными телепередачами, уверена актриса.

Сама Мария отказывается от участия в сомнительных шоу. Она также не желает, чтобы кто-то из ее близких участвовал в таких передачах. Шукшина старается рассказывать о закулисных тайнах, чтобы зрители понимали необходимость создавать качественный контент.

Ранее эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян призвал Владимира Путина вмешаться в редакционную политику Первого канала.