Больная коронавирусом Анна Семенович показала располневшую фигуру

View this post on Instagram

Я считаю , что красивая женщина , красива в любом весе ?? а вы? А если серьезно , жду сегодня врача, чтоб у меня взяли анализ на Ковид. После двух отрицательных мазков , я спокойно могу закончить свою самоизоляцию ???? Чувствую себя хорошо, надеюсь мои легкие пострадали не сильно , после выписки из дома пойду делать КТ . Продолжаю пить витамины и доктор посоветовал попить валерьянку , этот вирус прилично бьет по нервной системе. Ощущается небольшая тревога и я плохо засыпаю , у всех конечно эта болезнь протекает по разному , но у многих есть состояние нервного перевозбуждения! ?????+? Мои хорошие , как вы считаете из меня получилась симпатичная медсестра ??????? #covid_19 #медсестра #шприц #пышныеформы #анясеменович #здоровье #комната #позитив #всебудетхорошо #история