Больная коронавирусом Анна Семенович показала располневшую фигуру

Российская актриса, певица, фигуристка, 40-летняя Анна Семенович на своей странице в Instagram поделилась со своими поклонниками информацией о том, как она переносит заболевание коронавирусом. Артистка сообщила, что на улицу она сможет выйти только после того, как 2 подряд теста на ковид покажут отрицательный результат.
На данный момент Анна находится в нормальном состоянии, так как коронавирус она перенесла в легкой форме. Сейчас она пьет витамины и пытается побороть стресс.
На опубликованной фотографии Семенович показала себя публике в роли медсестры. При помощи фотошопа она прибавила себе несколько десятков лишних килограмм. Ее щеки и тело сделали ее настоящей толстушкой.
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Я считаю , что красивая женщина , красива в любом весе ?? а вы? А если серьезно , жду сегодня врача, чтоб у меня взяли анализ на Ковид. После двух отрицательных мазков , я спокойно могу закончить свою самоизоляцию ???? Чувствую себя хорошо, надеюсь мои легкие пострадали не сильно , после выписки из дома пойду делать КТ . Продолжаю пить витамины и доктор посоветовал попить валерьянку , этот вирус прилично бьет по нервной системе. Ощущается небольшая тревога и я плохо засыпаю , у всех конечно эта болезнь протекает по разному , но у многих есть состояние нервного перевозбуждения! ?????+? Мои хорошие , как вы считаете из меня получилась симпатичная медсестра ??????? #covid_19 #медсестра #шприц #пышныеформы #анясеменович #здоровье #комната #позитив #всебудетхорошо #история
«Любая женщина прекрасна в любом весе, а вы как считаете?», - подписала снимок Анна.
В ответ на публикацию артистка получила массу восторженных комментариев от поклонников.
«Вы прекрасны в любом весе, Анечка!», «Просто шикарная медсестра! Главное, чтобы душа была прекрасной, тогда глаза светятся по-особенному. Тут и вес не важен», «Если тебе приятно и с хорошо с человеком, неважно какая у него фигура», «Медсестра то что надо! Лучше плыть по волнам, чем постоянно ударяться об твердые скалы», - оставили свои отзывы подписчики Анны.
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