Больная коронавирусом Анна Семенович показала располневшую фигуру

Российская актриса, певица, фигуристка, 40-летняя Анна Семенович на своей странице в Instagram поделилась со своими поклонниками информацией о том, как она переносит заболевание коронавирусом. Артистка сообщила, что на улицу она сможет выйти только после того, как 2 подряд теста на ковид покажут отрицательный результат.

На данный момент Анна находится в нормальном состоянии, так как коронавирус она перенесла в легкой форме. Сейчас она пьет витамины и пытается побороть стресс.

На опубликованной фотографии Семенович показала себя публике в роли медсестры. При помощи фотошопа она прибавила себе несколько десятков лишних килограмм. Ее щеки и тело сделали ее настоящей толстушкой.

«Любая женщина прекрасна в любом весе, а вы как считаете?», - подписала снимок Анна.

В ответ на публикацию артистка получила массу восторженных комментариев от поклонников.

«Вы прекрасны в любом весе, Анечка!», «Просто шикарная медсестра! Главное, чтобы душа была прекрасной, тогда глаза светятся по-особенному. Тут и вес не важен», «Если тебе приятно и с хорошо с человеком, неважно какая у него фигура», «Медсестра то что надо! Лучше плыть по волнам, чем постоянно ударяться об твердые скалы», - оставили свои отзывы подписчики Анны.