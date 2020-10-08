Победителем Московского кинофестиваля стал фильм «Блокадный дневник»

Вчера, 22:57

Александр Зуев

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Победителем Московского кинофестиваля стал фильм «Блокадный дневник»

В российской столице прошла церемония закрытия 42-го Московского кинофестиваля. По ковровой дорожке на Пушкинской площади прошлись звезды отечественного шоу-бизнеса. Мероприятие, которое прошло в кинотеатре «Россия», посетили известные российские артисты. 

На красной дорожке  появилась Мария Кожевникова в скромном черно-белом платье с экстремальным декольте и высоким разрезом. Церемонию, которая стала одним из самых обсуждаемых событий недели, также посетили дизайнер Белла Потемкина, облаченная в блестящее платье-бюстье со шлейфом и высоким разрезом. На ней также были прозрачные перчатки в блестках и широкополая шляпа с бахромой. Певица Азиза надела  облегающее платье с глубоким декольте,  а Марина Александрова -  классическое черное платье в пол с открытыми плечами. Анна Пескова выбрала сложное платье с прозрачными плечами и меховой отделкой.

Супруга Константина Эрнста, Софья, появилась на публике впервые после  третьих родов.  Она пришла на церемонию в необычном платье с прозрачным верхом в стразах. Актриса Любовь Толкалина надела платье светлого оттенка. А Елена Захарова предпочла платье нежно-голубого цвета. 

По красной дорожке также прошлись Виктория Толстоганова, Александра Ревенко, Светлана Ходченкова, Валерий Тодоровский и многие знаменитости.

В итоге главный приз ММКФ «Золотой Святой Георгий» члены жюри присудили режиссеру Андрею Зайцеву за драму «Блокадный дневник».

Лучшей актрисой была признана Меган Первис, сыгравшая главную роль в британской картине «Хильда», а лучшим актером назвали израильтянина Гура Бентвича за роль в фильме «Как сыр в масле». Специальный приз «За многолетнее служение искусству кино» достался Светлане Дружининой. Награда была вручена  Дмитрию Харатьяну, так как режиссер не смогла присутствовать на фестивале.

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