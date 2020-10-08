Появились доказательства убийства певицы Валентины Легкоступовой

Вчера, 21:12

Ольга Громова

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Появились доказательства убийства певицы Валентины Легкоступовой

Появились доказательства убийства певицы Валентины Легкоступовой, сообщил сегодня «Пятый канал».

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы дочери покойной артистки, рассказал нашим коллегам из телевидения, что представители правоохранительных органов побывали в квартире певицы. Там их ожидало довольно жуткое зрелище и вещи, которые являются уликами.

«Многочисленные следы крови на постельном белье — простыня, пододеяльник, подушка. Также была обнаружена одна из гантелей, завернутая в полотенце, на котором также были следы крови», — рассказал юрист.

Жорин добавил, что в квартире также была найдена одна заслуживающая на внимание бумага - расписка певицы об отчуждении квартиры.

Все найденные в жилье Легкоступовой улики отправлены на экспертизу.

Адвокат отметил, что пока убийство - одна из многочисленных версий смерти известной певицы. Главным подозреваемым является Юрий Фирсов - муж артистки. Они поженились за месяц до того, как ее не стало.

Напомним, Валентина Легкоступова умерла 14 августа. А за три дня до этого СМИ прознали о том, что артистку  и ее мужа поместили в наркологическую клинику. Они долго не выходили на связь с родственниками и знакомыми, когда же дочь Валентины наведалась в квартиру, увидела супругов в состоянии алкогольного опьянения.

Позже у Легкоступовой выявили тяжелую травму головы и многочисленные травмы. Ее перевели в другую больницу, но спасти жизнь певице врачам не удалось.


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