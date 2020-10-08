Появились доказательства убийства певицы Валентины Легкоступовой, сообщил сегодня «Пятый канал».

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы дочери покойной артистки, рассказал нашим коллегам из телевидения, что представители правоохранительных органов побывали в квартире певицы. Там их ожидало довольно жуткое зрелище и вещи, которые являются уликами.

«Многочисленные следы крови на постельном белье — простыня, пододеяльник, подушка. Также была обнаружена одна из гантелей, завернутая в полотенце, на котором также были следы крови», — рассказал юрист.

Жорин добавил, что в квартире также была найдена одна заслуживающая на внимание бумага - расписка певицы об отчуждении квартиры.

Все найденные в жилье Легкоступовой улики отправлены на экспертизу.

Адвокат отметил, что пока убийство - одна из многочисленных версий смерти известной певицы. Главным подозреваемым является Юрий Фирсов - муж артистки. Они поженились за месяц до того, как ее не стало.

Напомним, Валентина Легкоступова умерла 14 августа. А за три дня до этого СМИ прознали о том, что артистку и ее мужа поместили в наркологическую клинику. Они долго не выходили на связь с родственниками и знакомыми, когда же дочь Валентины наведалась в квартиру, увидела супругов в состоянии алкогольного опьянения.

Позже у Легкоступовой выявили тяжелую травму головы и многочисленные травмы. Ее перевели в другую больницу, но спасти жизнь певице врачам не удалось.



