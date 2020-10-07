Брежнева сняла пикантное видео с голой грудью и нарвалась на критику

Сегодня, 15:46

Ольга Громова

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Брежнева сняла пикантное видео с голой грудью и нарвалась на критику

В Instagram появилось архивное видео, на котором певица Вера Брежнева запечатлена на пляже топлес.

Пикантные кадры появились на одной из фан-страниц. Ранее «горяченьким» артистка лично делилась в своем профиле. На ролике экс-солистка ВИА «Гра», жена продюсера Константина Меладзе, заснята в яркой пляжной юбке-парео со шлейфом и с абсолютно голой грудью. 

Артистка эротично прикрыла ее своими руками.

«Обнаженное» видео получилось довольно откровенным, но красивым. Понравилось это не всем. Пока одни восхищались девичьей фигуркой 38-летней Брежневой, другие распекали ее критикой.

"Мамочка огонь, что за горячая штучка!", "Прелестница", "Красотка", - восторгаются поклонники.
"Постеснялись бы, дети уже большие! Не по статусу вам", "Оторопь взяла! Муж-то видел?!","Ну купите ей купальник, что ли!" - пишут другие.

Но никто не может опровергнуть тот факт, что в 38 лет Вера Брежнева выглядит роскошно. Ее стройная фигура позволяет облачаться даже в самые смелые наряды. Что, впрочем, неудивительно, ведь артистка следит за питанием и регулярно наведывается в спортзал.

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