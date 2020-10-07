Крутой рассказал о суицидальных мыслях Лещенко после заявления Собчак

Сегодня, 14:23

0

Image 16+
Крутой рассказал о суицидальных мыслях Лещенко после заявления Собчак
Лев Лещенко

Лев Лещенко думал о суициде из-за обвинений со стороны Ксении Собчак.

Как рассказал в эфире шоу «Алёна, блин!» композитор Игорь Крутой, советский и российский эстрадный певец Лев Лещенко чуть не покончил с собой из-за неосторожно сказанных Ксенией Собчак нескольких слов. Все дело в том, что в марте Лев Лещенко, заболевший COVID-19 (этот диагноз певец получил уже после события), стал гостем на юбилейном дне рождения сестры композитора Крутого - Аллы.

Спустя несколько дней после банкета Ксения Собчак написала в своем блоге, что музыкант заразил «короной» десятки человек.

На самом деле никто на юбилее не подхватил заразу, но слова журналистки глубоко запали в душу Лещенко. По словам Крутого, в телефонном разговоре тот ему признался:

«Если бы подтвердилось то, о чём она написала, я понял бы, что хочу покончить жизнь самоубийством».

Ранее Игорь Крутой уже называл поступок Ксении Собчак с обвинениями в адрес Лещенко отвратительным. Тогда композитор отметил, что у телеведущей не выйдет «сделать из себя программу «Время». И посоветовал ей поразмышлять над повышением «обвальных рейтингов своей собственной программы».

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Тарзана допросили по делу о пропаже украшений Королевой после измены

Вчера, 20:33

Анна Семенович рассказала, как лечится от коронавируса

Вчера, 14:48

Ургант высмеял путанную речь Исинбаевой в обращении к Путину

Вчера, 13:30

Московский актер Ринат Кафиятуллин утонул в бассейне фитнес-клуба

Вчера, 11:31

Любовница Тарзана получила черепно-мозговую травму после встречи с ним

Вчера, 10:11

Звезда КВН Ашот Кещян призвал россиян устроить бойкот Турции

Вчера, 08:31

Татьяну Овсиенко избивает и спаивает гражданский муж

7-10-2020, 23:16

Ольга Бузова поздравила Владимира Путина с днем рождения и поблагодарила за свой успех

7-10-2020, 14:53

Наталью Андрейченко эвакуировали в Мексике из-за урагана

7-10-2020, 12:14

Бывший продюсер Бориса Моисеева рассказал о тяжелом состоянии певца

7-10-2020, 08:51

38-летняя Брежнева показала себя с новыми губами и носом

6-10-2020, 22:09

Поклонники пожалели состарившуюся Королеву

6-10-2020, 16:18

Стас Костюшкин проверил на натуральность грудь Семенович

6-10-2020, 08:37

Самым высокооплачиваемым актером Marvel может стать Райан Рейнольдс

5-10-2020, 19:26

Седокова рассказала о пережитых в детстве домогательствах

5-10-2020, 18:50

Королева и Тарзан впервые после скандала записали совместное видео

5-10-2020, 16:21

Тимати может стать новым героем шоу «Холостяк»

5-10-2020, 12:01

Переболевшая коронавирусом Анна Нетребко исхудала и осунулась

5-10-2020, 10:46

91-летняя жительница Петербурга Дина Юдина стала победителем шоу «Голос 60+»

5-10-2020, 09:16

54-летняя Салтыкова поделилась секретом своей молодости

5-10-2020, 08:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров