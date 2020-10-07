Крутой рассказал о суицидальных мыслях Лещенко после заявления Собчак

Лев Лещенко думал о суициде из-за обвинений со стороны Ксении Собчак.

Как рассказал в эфире шоу «Алёна, блин!» композитор Игорь Крутой, советский и российский эстрадный певец Лев Лещенко чуть не покончил с собой из-за неосторожно сказанных Ксенией Собчак нескольких слов. Все дело в том, что в марте Лев Лещенко, заболевший COVID-19 (этот диагноз певец получил уже после события), стал гостем на юбилейном дне рождения сестры композитора Крутого - Аллы.

Спустя несколько дней после банкета Ксения Собчак написала в своем блоге, что музыкант заразил «короной» десятки человек.

На самом деле никто на юбилее не подхватил заразу, но слова журналистки глубоко запали в душу Лещенко. По словам Крутого, в телефонном разговоре тот ему признался:

«Если бы подтвердилось то, о чём она написала, я понял бы, что хочу покончить жизнь самоубийством».

Ранее Игорь Крутой уже называл поступок Ксении Собчак с обвинениями в адрес Лещенко отвратительным. Тогда композитор отметил, что у телеведущей не выйдет «сделать из себя программу «Время». И посоветовал ей поразмышлять над повышением «обвальных рейтингов своей собственной программы».