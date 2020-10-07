Овсиенко ответила на слухи о своем алкоголизме

Российская певица Татьяна Овсиенко ответила на слухи и информацию в СМИ о том, что она стала алкоголичкой и любит прикладываться к стакану. А спаивает ее якобы муж - бизнесмен Александр Меркулов. Который, к слову, ранее неоднократно побывал в местах не столь отдаленных.

Овсиенко, комментируя новости о своей персоне Starhit.ru, подчеркнула, что как только их прочла, весь день смеялась. Она также уточнила, что Меркулов пока не является ее супругом - они просто проживают вместе.

«Саша мне не муж пока, мы с ним вместе живем. А муж — это еще заслужить нужно. Когда люди принимают решение вместе жить — это уже большая работа», - заявила артистка.

Слухи о том, что Меркулов ее избивает, Овсиенко назвала ложью. При этом она подтвердила, что у нее на теле есть синяки. Но они образовались не потому, что сожитель позволяет себе распускать руки.

«Никаких трагедий у нас нет. Мы с Александром спорим, но до драк не доходит. Синяков у меня целая куча, но Саша меня не обижает Это сосудистое, наследственное. У меня такой организм, что чуть заденешь, ударишься — пятно», - пояснила звезда 90-х.

Категорически опровергает артистка и сведения о том, что сожитель ее спаивает. Овсиенко отметила, что, как и любой другой человек, позволяет себе выпить бокальчик вина либо 50 граммов коньяка, но зависимостью от алкоголя не страдает.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на соседку певицы сообщали, что Овсиенко потихоньку спивается. И ключевую роль в этом играет ее сожитель.