Тарзана допросили по делу о пропаже украшений Королевой после измены.

Стриптизер Тарзан, известный муж знаменитой жены Наташи Королевой, недавно побывал на допросе в УВД по ЗАО Москвы. Как проинформировали некоторые СМИ, правоохранители беседовали с Тарзаном по поводу пропавших украшений его жены. Отмечается, что когда звезда эротического танцпола покидал здание УВД, он был серьезен и на вопросы обступивших его журналистов отвечать на захотел.

История началась месяц назад, когда популярная певица, вернувшись из заграничного отпуска, обнаружила в собственном доме пропажу своих драгоценностей на сумму в пять миллионов рублей и трех тысяч евро. Позже она рассказала, что ее супруг Сергей Глушко во время ее отсутствия приводил домой двух женщин. В итоге дело обернулось изменой жене и громким скандалом.

К слову, многие поклонники пары заподозрили, что вся история с изменой Тарзана - всего лишь пиар-акция супругов для привлечения к себе внимания и раскрутки новой композиции Королевой.