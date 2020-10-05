Анна Семенович рассказала, как лечится от коронавируса

Сегодня, 14:48

Александр Зуев

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Анна Семенович рассказала, как лечится от коронавируса
Анна Семенович

Заболевшая коронавирусом Анна Семенович опубликовала откровенное видео, на котором она предстала в пенной ванной. Известно, что певица лечится дома и, судя по всему, ей захотелось рассказать подписчикам о своем самочувствии. Так, Анна призналась, что, на- конец-то, нашла в себе силы принять ванну с солью, что полезно для борьбы с инфекцией.

В кадрах артистка запечатлена полностью обнаженной, но ее тело скрывает густая пена. Семенович задалась вопросом: от чего зависит степень тяжести болезни, вызванной коронавирусом? При это она сама сделала вывод, что это зависит от вирусной нагрузки, дефицита витамина D и цинка, а также сгущения крови. В этой связи Анна дала некоторые рекомендации: принимать витамины D и С, а также цинк.

Она посоветовала следить за вкусовыми рецепторами и обонянием. 40-летняя певица упомянула, что первым признаком болезни является потеря чувств обоняния и вкуса. Анна также сообщила, что у нее болела голова и очень воспалились глаза. Кроме того, певица не могла переносить яркий свет. При этом поп-дива сообщила, что уже идет на поправку. Ожидается, что в ближайшие дни Анна пройдет очередной тест на коронавирус, и она уверена, что он будет отрицательным. По крайней мере, экс-звезда группы «Блестящие» на это очень надеется. Наряду с этим Анна пожелала своим поклонникам здоровья.

Словом, поклонники Семенович могут успокоиться: жизни артистки ничего не угрожает.

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