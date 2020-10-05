Ургант высмеял путанную речь Исинбаевой в обращении к Путину

Сегодня, 13:30

Ольга Громова

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Ургант высмеял путанную речь Исинбаевой в обращении к Путину

Комик и телеведущий Иван Ургант спародировал путанную речь олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой. Ее она произнесла на заседании с участием президента Владимира Путина. После этого над спортсменкой начали подтрунивать, появились многочисленные мемы. Не смог удержаться и Иван Ургант.

В своей новой пародии он отозвался об Исинбаевой как о настоящем профессионале, который «не до конца понимает, какую цель перед ней поставил президент». Но при этом, считает комик, это ей «совершенно не мешает выполнять поставленную задачу».

Иван Ургант, пользуясь случаем, обратился к президенту России и поздравил его с днем рождения, который глава государства отмечал вчера. Правда, сделал это в манере Исинбаевой.

«Сегодня ваш. Ну, наш... То есть ваш день рождения. Ну то есть наш день и ваша задача — отпраздновать. Наша цель — вас поздравить... уууууу... В общем, как скажете, так и сделаем», — резюмировал шоумен.

Отметим, что Исинбаева сама прекрасно понимает, что красноречием не блистала. Тем не менее, невзирая на многочисленные насмешки, олимпийская чемпионка довольна тем, что смогла донести свои мысли до Путина.

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