Ургант высмеял путанную речь Исинбаевой в обращении к Путину

Комик и телеведущий Иван Ургант спародировал путанную речь олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой. Ее она произнесла на заседании с участием президента Владимира Путина. После этого над спортсменкой начали подтрунивать, появились многочисленные мемы. Не смог удержаться и Иван Ургант.
В своей новой пародии он отозвался об Исинбаевой как о настоящем профессионале, который «не до конца понимает, какую цель перед ней поставил президент». Но при этом, считает комик, это ей «совершенно не мешает выполнять поставленную задачу».
Иван Ургант, пользуясь случаем, обратился к президенту России и поздравил его с днем рождения, который глава государства отмечал вчера. Правда, сделал это в манере Исинбаевой.
Отметим, что Исинбаева сама прекрасно понимает, что красноречием не блистала. Тем не менее, невзирая на многочисленные насмешки, олимпийская чемпионка довольна тем, что смогла донести свои мысли до Путина.
«Завлечь как можно больше студентов в здоровый образ жизни. Это общая цель нашей страны, это ваша, ваша... ваша цель... но наша задача... вернее нет... ууууу... в общем то, что вы сказали сделать, мы это делаем»: Елена Исинбаева одинаково компетентна во всех вопросах pic.twitter.com/kjohSSGEsh— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 6, 2020
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